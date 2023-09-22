Власти Венгрии отказались понимать логику Украины в зерновом вопросе

Власти Венгрии не понимают проблем с поставками зерна с Украины. Будапешт предложил альтернативный вариант экспорта, но Киев его почему-то не использует. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Мы, на самом деле, не понимаем эту ситуацию. Мы вместо морского маршрута предлагаем сухопутный маршрут. Но этот сухопутный маршрут не используется для поставок в Африку. Если есть столь отчаянное желание поставлять зерно с Украины в Африку, то возможности для этого по-прежнему имеются вне зависимости от того, что черноморская зерновая инициатива не была продлена», — передает слова Петера Сийярто ТАСС.
Налогоплательщики Венгрии заплатили около 3,5 миллиона долларов, чтобы Украина доставила 10 тысяч тонн зерна в Судан, добавил Сийярто. Он отмечает, что Киев не пользуется предоставляемыми возможностями сухопутного экспорта, поэтому Будапешт находится в замешательстве.
Россия отказалась продлевать зерновую сделку 18 июля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны Запада не выполнили ни одного условия России. После этого Украина создала альтернативный коридор в Черном море, на защиту которого потребовала у Греции системы ПВО.
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