Власти Венгрии отказались понимать логику Украины в зерновом вопросе

23 сентября 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

Венгрия предложила Украине альтернативный вариант экспорта зерна, но Киев на него не отвечает, заявил Петер Сийярто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Власти Венгрии не понимают проблем с поставками зерна с Украины. Будапешт предложил альтернативный вариант экспорта, но Киев его почему-то не использует. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. «Мы, на самом деле, не понимаем эту ситуацию. Мы вместо морского маршрута предлагаем сухопутный маршрут. Но этот сухопутный маршрут не используется для поставок в Африку. Если есть столь отчаянное желание поставлять зерно с Украины в Африку, то возможности для этого по-прежнему имеются вне зависимости от того, что черноморская зерновая инициатива не была продлена», — передает слова Петера Сийярто ТАСС. Налогоплательщики Венгрии заплатили около 3,5 миллиона долларов, чтобы Украина доставила 10 тысяч тонн зерна в Судан, добавил Сийярто. Он отмечает, что Киев не пользуется предоставляемыми возможностями сухопутного экспорта, поэтому Будапешт находится в замешательстве. Россия отказалась продлевать зерновую сделку 18 июля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны Запада не выполнили ни одного условия России. После этого Украина создала альтернативный коридор в Черном море, на защиту которого потребовала у Греции системы ПВО.

Власти Венгрии не понимают проблем с поставками зерна с Украины. Будапешт предложил альтернативный вариант экспорта, но Киев его почему-то не использует. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. «Мы, на самом деле, не понимаем эту ситуацию. Мы вместо морского маршрута предлагаем сухопутный маршрут. Но этот сухопутный маршрут не используется для поставок в Африку. Если есть столь отчаянное желание поставлять зерно с Украины в Африку, то возможности для этого по-прежнему имеются вне зависимости от того, что черноморская зерновая инициатива не была продлена», — передает слова Петера Сийярто ТАСС. Налогоплательщики Венгрии заплатили около 3,5 миллиона долларов, чтобы Украина доставила 10 тысяч тонн зерна в Судан, добавил Сийярто. Он отмечает, что Киев не пользуется предоставляемыми возможностями сухопутного экспорта, поэтому Будапешт находится в замешательстве. Россия отказалась продлевать зерновую сделку 18 июля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны Запада не выполнили ни одного условия России. После этого Украина создала альтернативный коридор в Черном море, на защиту которого потребовала у Греции системы ПВО.