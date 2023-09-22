22 сентября 2023

Бывших топ-менеджеров и бенефициара банка отправили в СИЗО из-за кражи валют

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, сизо, колючая проволока, заключение под стражу
В СКР возбудили новое уголовное дело, а фигурантов — отправили в СИЗО Фото:

Бывших топ-менеджеров обанкротившегося «Таурус Банка» и его бенефициара Валерия Толкачева поместили в СИЗО, а супругу последнего Ирину Толкачеву — под домашний арест. Фигурантов обвиняют в выводе из финансовой организации порядка 723 млн рублей и 2,3 млн долларов, указано в материалах уголовного дела.

«Сразу двое бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка „Таурус“ и его конечный бенефициар Валерий Толкачев отправлены СИЗО. Им инкриминируется выдача заведомо невозвратных кредитов с октября 2013 по март 2015 года. За это время 19 подставных фирм, подконтрольных участникам преступной группы, получили примерно 30 кредитов на 722,7 млн рублей и 2,3 млн долларов. Следователи считают что, схемой руководил Толкачев», — передает «Коммерсант» со ссылкой на делопроизводство.

Центробанк лишил «Таурус» лицензии в апреле 2015 года. Основное дело о масштабном хищении возбудили через год. Компания осталась должна вкладчикам порядка 4,6 млрд рублей.

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Бывших топ-менеджеров обанкротившегося «Таурус Банка» и его бенефициара Валерия Толкачева поместили в СИЗО, а супругу последнего Ирину Толкачеву — под домашний арест. Фигурантов обвиняют в выводе из финансовой организации порядка 723 млн рублей и 2,3 млн долларов, указано в материалах уголовного дела. «Сразу двое бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка „Таурус“ и его конечный бенефициар Валерий Толкачев отправлены СИЗО. Им инкриминируется выдача заведомо невозвратных кредитов с октября 2013 по март 2015 года. За это время 19 подставных фирм, подконтрольных участникам преступной группы, получили примерно 30 кредитов на 722,7 млн рублей и 2,3 млн долларов. Следователи считают что, схемой руководил Толкачев», — передает «Коммерсант» со ссылкой на делопроизводство. Центробанк лишил «Таурус» лицензии в апреле 2015 года. Основное дело о масштабном хищении возбудили через год. Компания осталась должна вкладчикам порядка 4,6 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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