Бывших топ-менеджеров и бенефициара банка отправили в СИЗО из-за кражи валют

Бывших топ-менеджеров обанкротившегося «Таурус Банка» и его бенефициара Валерия Толкачева поместили в СИЗО, а супругу последнего Ирину Толкачеву — под домашний арест. Фигурантов обвиняют в выводе из финансовой организации порядка 723 млн рублей и 2,3 млн долларов, указано в материалах уголовного дела.
«Сразу двое бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка „Таурус“ и его конечный бенефициар Валерий Толкачев отправлены СИЗО. Им инкриминируется выдача заведомо невозвратных кредитов с октября 2013 по март 2015 года. За это время 19 подставных фирм, подконтрольных участникам преступной группы, получили примерно 30 кредитов на 722,7 млн рублей и 2,3 млн долларов. Следователи считают что, схемой руководил Толкачев», — передает «
Центробанк лишил «Таурус» лицензии в апреле 2015 года. Основное дело о масштабном хищении возбудили через год. Компания осталась должна вкладчикам порядка 4,6 млрд рублей.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.