22 сентября 2023

В деревне под Екатеринбургом пропал 12-летний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, полиция, поиск людей, пропавший человек, поиски человека
Последний раз мальчик выходил на связь 22 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно Фото:

В деревне Гилева (48 километров от Екатеринбурга) пропал 12-летний мальчик. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. На момент пропажи был одет в толстовку с капюшоном зеленого цвета, штаны черного цвета с широкой полосой по бокам, полусапожки резиновые черного цвета», — рассказали в сообществе «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область».

Последний раз мальчик выходил на связь 22 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели мальчика или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (343) 772-10-59.

Обновлено в 8:17: «Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

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В деревне Гилева (48 километров от Екатеринбурга) пропал 12-летний мальчик. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. На момент пропажи был одет в толстовку с капюшоном зеленого цвета, штаны черного цвета с широкой полосой по бокам, полусапожки резиновые черного цвета», — рассказали в сообществе «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область». Последний раз мальчик выходил на связь 22 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели мальчика или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (343) 772-10-59. Обновлено в 8:17: «Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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