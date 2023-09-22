В деревне под Екатеринбургом пропал 12-летний мальчик

В деревне Гилева (48 километров от Екатеринбурга) пропал 12-летний мальчик. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. На момент пропажи был одет в толстовку с капюшоном зеленого цвета, штаны черного цвета с широкой полосой по бокам, полусапожки резиновые черного цвета», — рассказали в сообществе «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область».
Последний раз мальчик выходил на связь 22 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели мальчика или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (343) 772-10-59.
Обновлено в 8:17: «Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
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