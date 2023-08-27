27 августа 2023

В Курганской области появится новая льгота на покупку жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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С помощью льготы можно будет возместить часть стоимости квартиры Фото:

В Курганской области власти будут возмещать до 500 тысяч рублей за покупку квартир в многоквартирных домах, которые строят в районах комплексного развития территорий. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Как обещали, вводим четвертым кварталом этого года субсидирование первого взноса по ипотеке квартир в многоквартирных домах, строящихся в районах комплексного развития территорий города Кургана. Возмещаться при покупке квартиры будет до 500 000 рублей», — заявил Шумков.

Такие территории находятся в микрорайонах Левашово, Рябково и Заозерном. Также власти отменили временные ограничение на субсидирование строительства или покупки новых индивидуальных домов. В этом случае полагается компенсация в размере до 700 тысяч рублей. Шумков добавил, что несколько десятков семей уже обратились за получением этой льготы. Субсидии будут выдавать через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию.

Субсидию в размере 700 тысяч рублей начали выдавать в Курганской области в 2022 году. Также в регионе действует льгота на покупку квартир в малоэтажных домах, с помощью которой можно возместить до 500 тысяч рублей.

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В Курганской области власти будут возмещать до 500 тысяч рублей за покупку квартир в многоквартирных домах, которые строят в районах комплексного развития территорий. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Как обещали, вводим четвертым кварталом этого года субсидирование первого взноса по ипотеке квартир в многоквартирных домах, строящихся в районах комплексного развития территорий города Кургана. Возмещаться при покупке квартиры будет до 500 000 рублей», — заявил Шумков. Такие территории находятся в микрорайонах Левашово, Рябково и Заозерном. Также власти отменили временные ограничение на субсидирование строительства или покупки новых индивидуальных домов. В этом случае полагается компенсация в размере до 700 тысяч рублей. Шумков добавил, что несколько десятков семей уже обратились за получением этой льготы. Субсидии будут выдавать через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию. Субсидию в размере 700 тысяч рублей начали выдавать в Курганской области в 2022 году. Также в регионе действует льгота на покупку квартир в малоэтажных домах, с помощью которой можно возместить до 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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