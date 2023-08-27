В Курганской области появится новая льгота на покупку жилья

28 августа 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

С помощью льготы можно будет возместить часть стоимости квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области власти будут возмещать до 500 тысяч рублей за покупку квартир в многоквартирных домах, которые строят в районах комплексного развития территорий. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Как обещали, вводим четвертым кварталом этого года субсидирование первого взноса по ипотеке квартир в многоквартирных домах, строящихся в районах комплексного развития территорий города Кургана. Возмещаться при покупке квартиры будет до 500 000 рублей», — заявил Шумков. Такие территории находятся в микрорайонах Левашово, Рябково и Заозерном. Также власти отменили временные ограничение на субсидирование строительства или покупки новых индивидуальных домов. В этом случае полагается компенсация в размере до 700 тысяч рублей. Шумков добавил, что несколько десятков семей уже обратились за получением этой льготы. Субсидии будут выдавать через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию. Субсидию в размере 700 тысяч рублей начали выдавать в Курганской области в 2022 году. Также в регионе действует льгота на покупку квартир в малоэтажных домах, с помощью которой можно возместить до 500 тысяч рублей.

В Курганской области власти будут возмещать до 500 тысяч рублей за покупку квартир в многоквартирных домах, которые строят в районах комплексного развития территорий. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Как обещали, вводим четвертым кварталом этого года субсидирование первого взноса по ипотеке квартир в многоквартирных домах, строящихся в районах комплексного развития территорий города Кургана. Возмещаться при покупке квартиры будет до 500 000 рублей», — заявил Шумков. Такие территории находятся в микрорайонах Левашово, Рябково и Заозерном. Также власти отменили временные ограничение на субсидирование строительства или покупки новых индивидуальных домов. В этом случае полагается компенсация в размере до 700 тысяч рублей. Шумков добавил, что несколько десятков семей уже обратились за получением этой льготы. Субсидии будут выдавать через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию. Субсидию в размере 700 тысяч рублей начали выдавать в Курганской области в 2022 году. Также в регионе действует льгота на покупку квартир в малоэтажных домах, с помощью которой можно возместить до 500 тысяч рублей.