На свердловской трассе пьяный автомобилист устроил массовое ДТП. Фото

23 сентября 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

В результате ДТП пострадали три человека (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Серовском тракте (Свердловская область) пьяный водитель Hyundai Getz, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с двумя легковушками. В результате аварии пострадали три человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «На 167 км автодороги „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ 51-летний мужчина, водитель „Хендэ Гетц“ совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „ГАЗ“, под управлением 36 —летнего мужчины, а также с автомобилем „Рено Логан“, под управлением 47 —летнего мужчины. После столкновения последнее авто съехало с дороги и опрокинулось. Три пассажира получили травмы различной степени тяжести», — сказано в сообщении. Сотрудники ГИБДД установили у водителя, совершившего ДТП, признаки алкогольного опьянения. Автомобиль нарушителя задержан, а в отношении его составлен административный протокол. Из-за аварии движение транспорта на данном участке дороги было ограничено. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

На Серовском тракте (Свердловская область) пьяный водитель Hyundai Getz, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с двумя легковушками. В результате аварии пострадали три человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «На 167 км автодороги „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ 51-летний мужчина, водитель „Хендэ Гетц“ совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „ГАЗ“, под управлением 36 —летнего мужчины, а также с автомобилем „Рено Логан“, под управлением 47 —летнего мужчины. После столкновения последнее авто съехало с дороги и опрокинулось. Три пассажира получили травмы различной степени тяжести», — сказано в сообщении. Сотрудники ГИБДД установили у водителя, совершившего ДТП, признаки алкогольного опьянения. Автомобиль нарушителя задержан, а в отношении его составлен административный протокол. Из-за аварии движение транспорта на данном участке дороги было ограничено.