22 сентября 2023

На свердловской трассе пьяный автомобилист устроил массовое ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
В результате ДТП пострадали три человека (архивное фото) Фото:

На Серовском тракте (Свердловская область) пьяный водитель Hyundai Getz, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с двумя легковушками. В результате аварии пострадали три человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«На 167 км автодороги „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ 51-летний мужчина, водитель „Хендэ Гетц“ совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „ГАЗ“, под управлением 36 —летнего мужчины, а также с автомобилем „Рено Логан“, под управлением 47 —летнего мужчины. После столкновения последнее авто съехало с дороги и опрокинулось. Три пассажира получили травмы различной степени тяжести», — сказано в сообщении. Сотрудники ГИБДД установили у водителя, совершившего ДТП, признаки алкогольного опьянения.

Автомобиль нарушителя задержан, а в отношении его составлен административный протокол. Из-за аварии движение транспорта на данном участке дороги было ограничено.

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На Серовском тракте (Свердловская область) пьяный водитель Hyundai Getz, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с двумя легковушками. В результате аварии пострадали три человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «На 167 км автодороги „Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов“ 51-летний мужчина, водитель „Хендэ Гетц“ совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „ГАЗ“, под управлением 36 —летнего мужчины, а также с автомобилем „Рено Логан“, под управлением 47 —летнего мужчины. После столкновения последнее авто съехало с дороги и опрокинулось. Три пассажира получили травмы различной степени тяжести», — сказано в сообщении. Сотрудники ГИБДД установили у водителя, совершившего ДТП, признаки алкогольного опьянения. Автомобиль нарушителя задержан, а в отношении его составлен административный протокол. Из-за аварии движение транспорта на данном участке дороги было ограничено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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