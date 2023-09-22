В Челябинской области прошли полеты с дозаправкой истребителей в воздухе

В Челябинской области провели полеты самолетов-истребителей Су-34 и Су-24мр с дозаправкой в воздухе. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
«В Челябинской области состоялись полеты самолетов Су-34 и Су-24мр с дозаправкой топливом в воздухе. Дозаправка топливом проходила на высоте свыше 5000 метров и со скоростью около 550 километров в час», — сообщается на официальном сайте ведомства.
Экипажи самолетов Су-34 и Су-24мр отработали один из сложных элементов летной подготовки. Тренировки проходили как одиночно, так и парами, а также днем и ночью с использованием бортового осветительного оборудования. К полетам привлекали молодой летный состав.
Ранее в Челябинской области прошли учения военной авиации. В марте экипажи самолетов отработали проведение воздушной разведки. Экипажи Су-24мр выполнили полеты в районы дислокации аэродромов. Их учебную работу прикрывали истребители-бомбардировщики Су-34, которые оборудованы комплексами радиоэлектронного противодействия «Хибины».
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.