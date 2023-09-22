22 сентября 2023

В Челябинской области прошли полеты с дозаправкой истребителей в воздухе

© Служба новостей «URA.RU»
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Истребитель Су-35, оружие, истребитель, су-35, сухой
Полеты проводили днем и ночью с привлечением молодого летного состава Фото:

В Челябинской области провели полеты самолетов-истребителей Су-34 и Су-24мр с дозаправкой в воздухе. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«В Челябинской области состоялись полеты самолетов Су-34 и Су-24мр с дозаправкой топливом в воздухе. Дозаправка топливом проходила на высоте свыше 5000 метров и со скоростью около 550 километров в час», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Экипажи самолетов Су-34 и Су-24мр отработали один из сложных элементов летной подготовки. Тренировки проходили как одиночно, так и парами, а также днем и ночью с использованием бортового осветительного оборудования. К полетам привлекали молодой летный состав.

Ранее в Челябинской области прошли учения военной авиации. В марте экипажи самолетов отработали проведение воздушной разведки. Экипажи Су-24мр выполнили полеты в районы дислокации аэродромов. Их учебную работу прикрывали истребители-бомбардировщики Су-34, которые оборудованы комплексами радиоэлектронного противодействия «Хибины».

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В Челябинской области провели полеты самолетов-истребителей Су-34 и Су-24мр с дозаправкой в воздухе. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. «В Челябинской области состоялись полеты самолетов Су-34 и Су-24мр с дозаправкой топливом в воздухе. Дозаправка топливом проходила на высоте свыше 5000 метров и со скоростью около 550 километров в час», — сообщается на официальном сайте ведомства. Экипажи самолетов Су-34 и Су-24мр отработали один из сложных элементов летной подготовки. Тренировки проходили как одиночно, так и парами, а также днем и ночью с использованием бортового осветительного оборудования. К полетам привлекали молодой летный состав. Ранее в Челябинской области прошли учения военной авиации. В марте экипажи самолетов отработали проведение воздушной разведки. Экипажи Су-24мр выполнили полеты в районы дислокации аэродромов. Их учебную работу прикрывали истребители-бомбардировщики Су-34, которые оборудованы комплексами радиоэлектронного противодействия «Хибины».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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