В Челябинской области прошли полеты с дозаправкой истребителей в воздухе

23 сентября 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Полеты проводили днем и ночью с привлечением молодого летного состава Фото: CC BY-SA 2.0, Александр Маркин, Wikimedia Commons В Челябинской области провели полеты самолетов-истребителей Су-34 и Су-24мр с дозаправкой в воздухе. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. «В Челябинской области состоялись полеты самолетов Су-34 и Су-24мр с дозаправкой топливом в воздухе. Дозаправка топливом проходила на высоте свыше 5000 метров и со скоростью около 550 километров в час», — сообщается на официальном сайте ведомства. Экипажи самолетов Су-34 и Су-24мр отработали один из сложных элементов летной подготовки. Тренировки проходили как одиночно, так и парами, а также днем и ночью с использованием бортового осветительного оборудования. К полетам привлекали молодой летный состав. Ранее в Челябинской области прошли учения военной авиации. В марте экипажи самолетов отработали проведение воздушной разведки. Экипажи Су-24мр выполнили полеты в районы дислокации аэродромов. Их учебную работу прикрывали истребители-бомбардировщики Су-34, которые оборудованы комплексами радиоэлектронного противодействия «Хибины».

В Челябинской области провели полеты самолетов-истребителей Су-34 и Су-24мр с дозаправкой в воздухе. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. «В Челябинской области состоялись полеты самолетов Су-34 и Су-24мр с дозаправкой топливом в воздухе. Дозаправка топливом проходила на высоте свыше 5000 метров и со скоростью около 550 километров в час», — сообщается на официальном сайте ведомства. Экипажи самолетов Су-34 и Су-24мр отработали один из сложных элементов летной подготовки. Тренировки проходили как одиночно, так и парами, а также днем и ночью с использованием бортового осветительного оборудования. К полетам привлекали молодой летный состав. Ранее в Челябинской области прошли учения военной авиации. В марте экипажи самолетов отработали проведение воздушной разведки. Экипажи Су-24мр выполнили полеты в районы дислокации аэродромов. Их учебную работу прикрывали истребители-бомбардировщики Су-34, которые оборудованы комплексами радиоэлектронного противодействия «Хибины».