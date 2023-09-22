22 сентября 2023
21 сентября 2023

В ЯНАО самолет не смог улететь в Уфу из-за проблем в системе кондиционирования

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, пассажир, проход, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, пассажирское место, место в самолете
Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Надыма Фото:

Самолет компании «ГазпромАвиа» выполняющий рейс в Уфу, был вынужден вернутся в аэропорт Надыма (ЯНАО). Капитан воздушного судна доложил, что возникли проблемы в системе кондиционирования. Об этом сообщается в соцсетях.

«Капитан воздушного судна, выполняющего рейс Надым — Уфа, доложил о проблеме с кондиционированием. Принял решение о возврате на аэродром вылета Надым», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Самолет принадлежит компании «ГазпромАвиа».

Инцидент произошел 22 сентября. Посадка прошла благополучно.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании «ГазпромАвиа». Ответ на него ожидается.

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Самолет компании «ГазпромАвиа» выполняющий рейс в Уфу, был вынужден вернутся в аэропорт Надыма (ЯНАО). Капитан воздушного судна доложил, что возникли проблемы в системе кондиционирования. Об этом сообщается в соцсетях. «Капитан воздушного судна, выполняющего рейс Надым — Уфа, доложил о проблеме с кондиционированием. Принял решение о возврате на аэродром вылета Надым», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Самолет принадлежит компании «ГазпромАвиа». Инцидент произошел 22 сентября. Посадка прошла благополучно. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании «ГазпромАвиа». Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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