В ЯНАО самолет не смог улететь в Уфу из-за проблем в системе кондиционирования

Самолет компании «ГазпромАвиа» выполняющий рейс в Уфу, был вынужден вернутся в аэропорт Надыма (ЯНАО). Капитан воздушного судна доложил, что возникли проблемы в системе кондиционирования. Об этом сообщается в соцсетях.
«Капитан воздушного судна, выполняющего рейс Надым — Уфа, доложил о проблеме с кондиционированием. Принял решение о возврате на аэродром вылета Надым», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Самолет принадлежит компании «ГазпромАвиа».
Инцидент произошел 22 сентября. Посадка прошла благополучно.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании «ГазпромАвиа». Ответ на него ожидается.
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