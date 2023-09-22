В ЯНАО самолет не смог улететь в Уфу из-за проблем в системе кондиционирования

23 сентября 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Надыма Фото: Анна Майорова © URA.RU Самолет компании «ГазпромАвиа» выполняющий рейс в Уфу, был вынужден вернутся в аэропорт Надыма (ЯНАО). Капитан воздушного судна доложил, что возникли проблемы в системе кондиционирования. Об этом сообщается в соцсетях. «Капитан воздушного судна, выполняющего рейс Надым — Уфа, доложил о проблеме с кондиционированием. Принял решение о возврате на аэродром вылета Надым», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Самолет принадлежит компании «ГазпромАвиа». Инцидент произошел 22 сентября. Посадка прошла благополучно. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании «ГазпромАвиа». Ответ на него ожидается.

Самолет компании «ГазпромАвиа» выполняющий рейс в Уфу, был вынужден вернутся в аэропорт Надыма (ЯНАО). Капитан воздушного судна доложил, что возникли проблемы в системе кондиционирования. Об этом сообщается в соцсетях. «Капитан воздушного судна, выполняющего рейс Надым — Уфа, доложил о проблеме с кондиционированием. Принял решение о возврате на аэродром вылета Надым», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «AVIAINCIDENT». Самолет принадлежит компании «ГазпромАвиа». Инцидент произошел 22 сентября. Посадка прошла благополучно. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании «ГазпромАвиа». Ответ на него ожидается.