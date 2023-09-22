22 сентября 2023

В Тюмени ребенок хотел покончить с собой из-за издевательств пьющего отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, ремень в руке
Ребенка регулярно избивали и запрещали гулять Фото:

В Тюмени 12-летний мальчик два раза хотел покончить с собой из-за своего отца. В материалах уголовного дела говорится, что мужчина выпивал сам и заставлял пробовать алкоголь своего малолетнего сына. Школьника регулярно избивали, ему было запрещено гулять.

«В Тюмени мужчина избивал 12-летнего сына. Мужчина сам выпивал и заставлял пробовать алкоголь своего ребенка. <…> Гулять мальчику было строго запрещено. В один из дней несовершеннолетний и вовсе не захотел возвращаться домой, потому что родитель угрожал повесить его», — цитируют материалы уголовного дела издание 72.RU. Психика мальчика не выдержала издевательств. Ребенок два раза хотел покончить с собой.

Впервые суицидальные мысли посетили ребенка два года назад. Реализовать их мальчик не смог. В первый раз он испугался, а во второй раз ему стало больно. «Я не хочу подводить родителей. Они меня ненавидят. Мачеха желает смерти и папа тоже. Папа пьет и постоянно бьет. Я хочу покончить жизнь суицидом», — говорит школьник на видеозаписи, которая содержится в материалах дела.

Мужчина признан виновным в истязании своего сына. Он проведет в колонии три года и шесть месяцев.

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В Тюмени 12-летний мальчик два раза хотел покончить с собой из-за своего отца. В материалах уголовного дела говорится, что мужчина выпивал сам и заставлял пробовать алкоголь своего малолетнего сына. Школьника регулярно избивали, ему было запрещено гулять. «В Тюмени мужчина избивал 12-летнего сына. Мужчина сам выпивал и заставлял пробовать алкоголь своего ребенка. <…> Гулять мальчику было строго запрещено. В один из дней несовершеннолетний и вовсе не захотел возвращаться домой, потому что родитель угрожал повесить его», — цитируют материалы уголовного дела издание 72.RU. Психика мальчика не выдержала издевательств. Ребенок два раза хотел покончить с собой. Впервые суицидальные мысли посетили ребенка два года назад. Реализовать их мальчик не смог. В первый раз он испугался, а во второй раз ему стало больно. «Я не хочу подводить родителей. Они меня ненавидят. Мачеха желает смерти и папа тоже. Папа пьет и постоянно бьет. Я хочу покончить жизнь суицидом», — говорит школьник на видеозаписи, которая содержится в материалах дела. Мужчина признан виновным в истязании своего сына. Он проведет в колонии три года и шесть месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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