22 сентября 2023

Сенатор от ХМАО протестировал на себе новую разработку для фронта

Сенатор от ХМАО Исаков проверил в действии новые носилки-трансформер
© Служба новостей «URA.RU»
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Международные соревнования на Кубок Губернатора ХМАО-Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, исаков эдуард
Эдуард Исаков планирует наладить производство новых носилок Фото:
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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков протестировал на себе носилки-трансформер. В соцсетях политик рассказал, что новая разработка позволит санитару самостоятельно вынести раненого бойца с поля боя.

«Друзья сконструировали носилки-трансформер, которые позволяют одному воину-санитару вынести с поля боя бойца, получившего ранение. Сегодня со старшиной протестировали прототип. Специально для этого выехали в небольшой лесок. Алексей весит около 90 килограмм, но когда он на носилках, его вес практически не чувствуется», — написал Исаков в своем telegram-канале.

Сенатор сообщил, что новая разработка в ближайшее время будет передана в зону СВО. Ожидается, что военнослужащие проверят носилки в условиях боевых действий. «Если получим положительный отзыв, рекомендации по доработке, то приступим к их выпуску», — добавил политик.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков протестировал на себе носилки-трансформер. В соцсетях политик рассказал, что новая разработка позволит санитару самостоятельно вынести раненого бойца с поля боя. «Друзья сконструировали носилки-трансформер, которые позволяют одному воину-санитару вынести с поля боя бойца, получившего ранение. Сегодня со старшиной протестировали прототип. Специально для этого выехали в небольшой лесок. Алексей весит около 90 килограмм, но когда он на носилках, его вес практически не чувствуется», — написал Исаков в своем telegram-канале. Сенатор сообщил, что новая разработка в ближайшее время будет передана в зону СВО. Ожидается, что военнослужащие проверят носилки в условиях боевых действий. «Если получим положительный отзыв, рекомендации по доработке, то приступим к их выпуску», — добавил политик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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