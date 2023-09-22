Сенатор от ХМАО протестировал на себе новую разработку для фронта

Сенатор от ХМАО Исаков проверил в действии новые носилки-трансформер

23 сентября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Эдуард Исаков планирует наладить производство новых носилок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков протестировал на себе носилки-трансформер. В соцсетях политик рассказал, что новая разработка позволит санитару самостоятельно вынести раненого бойца с поля боя. «Друзья сконструировали носилки-трансформер, которые позволяют одному воину-санитару вынести с поля боя бойца, получившего ранение. Сегодня со старшиной протестировали прототип. Специально для этого выехали в небольшой лесок. Алексей весит около 90 килограмм, но когда он на носилках, его вес практически не чувствуется», — написал Исаков в своем telegram-канале. Сенатор сообщил, что новая разработка в ближайшее время будет передана в зону СВО. Ожидается, что военнослужащие проверят носилки в условиях боевых действий. «Если получим положительный отзыв, рекомендации по доработке, то приступим к их выпуску», — добавил политик.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков протестировал на себе носилки-трансформер. В соцсетях политик рассказал, что новая разработка позволит санитару самостоятельно вынести раненого бойца с поля боя. «Друзья сконструировали носилки-трансформер, которые позволяют одному воину-санитару вынести с поля боя бойца, получившего ранение. Сегодня со старшиной протестировали прототип. Специально для этого выехали в небольшой лесок. Алексей весит около 90 килограмм, но когда он на носилках, его вес практически не чувствуется», — написал Исаков в своем telegram-канале. Сенатор сообщил, что новая разработка в ближайшее время будет передана в зону СВО. Ожидается, что военнослужащие проверят носилки в условиях боевых действий. «Если получим положительный отзыв, рекомендации по доработке, то приступим к их выпуску», — добавил политик.