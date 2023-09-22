На автодороге Пермь-Екатеринбург ночью 23 сентября автомобилист переехал пешехода, лежавшего на дороге, и скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД Свердловской области начали поиски нарушителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь со стороны Перми в Екатеринбург, совершил наезд на пешехода, который лежал на правой полосе, в нарушение ПДД. После наезда водитель скрылся с места происшествия», — сказано в сообщении. В результате ДТП 36-летний пешеход получил переломы ног.
В настоящий момент Госавтоинспекция региона разыскивает автомобилиста и очевидцев аварии. Дорожная полиция рекомендует водителю явиться в отдел Госавтоинспекции для дачи объяснений по факту происшествия.
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