22 сентября 2023

В Свердловской области водитель переехал пешехода и скрылся с места ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, машина дпс, проезжая часть, дежурство, полиция, город, гибдд, инспектор дпс, дорога, автомобили, автомобильный поток, дорожная безопасность
Силовики объявили в розыск автомобилиста Фото:

На автодороге Пермь-Екатеринбург ночью 23 сентября автомобилист переехал пешехода, лежавшего на дороге, и скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД Свердловской области начали поиски нарушителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь со стороны Перми в Екатеринбург, совершил наезд на пешехода, который лежал на правой полосе, в нарушение ПДД. После наезда водитель скрылся с места происшествия», — сказано в сообщении. В результате ДТП 36-летний пешеход получил переломы ног.

В настоящий момент Госавтоинспекция региона разыскивает автомобилиста и очевидцев аварии. Дорожная полиция рекомендует водителю явиться в отдел Госавтоинспекции для дачи объяснений по факту происшествия.

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На автодороге Пермь-Екатеринбург ночью 23 сентября автомобилист переехал пешехода, лежавшего на дороге, и скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД Свердловской области начали поиски нарушителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь со стороны Перми в Екатеринбург, совершил наезд на пешехода, который лежал на правой полосе, в нарушение ПДД. После наезда водитель скрылся с места происшествия», — сказано в сообщении. В результате ДТП 36-летний пешеход получил переломы ног. В настоящий момент Госавтоинспекция региона разыскивает автомобилиста и очевидцев аварии. Дорожная полиция рекомендует водителю явиться в отдел Госавтоинспекции для дачи объяснений по факту происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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