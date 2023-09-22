Иномарка перевернулась на улице Белинского
В Екатеринбурге на пересечении улиц Белинского — Карла Маркса перевернулась иномарка из-за столкновения с BMW. О происшествии рассказали очевидцы.
«На улице Белинского случилась авария. Один автомобиль перевернулся. По словам очевидца, в аварии серьезно никто не пострадал», — сказано в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». На фото видно, что один из участников ДТП передвигался на BMW.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.
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