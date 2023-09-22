22 сентября 2023

В центре Екатеринбурга перевернулся автомобиль из-за аварии с BMW. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Иномарка перевернулась на улице Белинского Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Белинского — Карла Маркса перевернулась иномарка из-за столкновения с BMW. О происшествии рассказали очевидцы.

«На улице Белинского случилась авария. Один автомобиль перевернулся. По словам очевидца, в аварии серьезно никто не пострадал», — сказано в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». На фото видно, что один из участников ДТП передвигался на BMW.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Белинского — Карла Маркса перевернулась иномарка из-за столкновения с BMW. О происшествии рассказали очевидцы. «На улице Белинского случилась авария. Один автомобиль перевернулся. По словам очевидца, в аварии серьезно никто не пострадал», — сказано в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». На фото видно, что один из участников ДТП передвигался на BMW. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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