В США разрушили надежды Украины на победу с ATACMS

19FortyFive: ракеты ATACMS не сыграют большой роли для ВСУ на фронте

23 сентября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Поставки ATACMS необходимы лишь для пропагандистского эффекта, пишет 19FortyFive Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Надежды Украины на победу в конфликте с РФ с помощью ракет ATACMS безосновательны, так как данное оружие не является универсальным решением для выхода из тупика. Об этом пишет издание 19FortyFive. По словам авторов, США не позволят ВСУ атаковать территорию России своими ракетами, а значит, преимущество в воздухе останется у Москвы. Новость по теме Что известно о ракетах ATACMS, которые Украина настойчиво просит у Запада. Инфографика «Ракеты ATACMS имеют ценность лишь с пропагандистской точки зрения, чем с точки зрения военной составляющей», — говорится в материале издания. Также там добавили, что США не позволят украинцам атаковать российские аэродромы внутри России, что означает отсутствие решения вопроса о перехвате инициативы в борьбе с российскими ВВС в воздухе. Украинцы считают, что ATACMS играют решающую роль в наступлении на 960 километрах фронта против российских войск. Однако чиновники американской администрации заявляют, что не рассматривают поставки ATACMS как решающее действие для достижения победы, заключили в издании. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден тайно принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. В ближайшем будущем Вашингтон планирует начать отправку небольшого количества этих ракет. Также военный аналитик Андрей Клинцевич добавил, что ракеты ATACMS могут нести тактическое ядерное оружие , передает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Надежды Украины на победу в конфликте с РФ с помощью ракет ATACMS безосновательны, так как данное оружие не является универсальным решением для выхода из тупика. Об этом пишет издание 19FortyFive. По словам авторов, США не позволят ВСУ атаковать территорию России своими ракетами, а значит, преимущество в воздухе останется у Москвы. «Ракеты ATACMS имеют ценность лишь с пропагандистской точки зрения, чем с точки зрения военной составляющей», — говорится в материале издания. Также там добавили, что США не позволят украинцам атаковать российские аэродромы внутри России, что означает отсутствие решения вопроса о перехвате инициативы в борьбе с российскими ВВС в воздухе. Украинцы считают, что ATACMS играют решающую роль в наступлении на 960 километрах фронта против российских войск. Однако чиновники американской администрации заявляют, что не рассматривают поставки ATACMS как решающее действие для достижения победы, заключили в издании. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден тайно принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. В ближайшем будущем Вашингтон планирует начать отправку небольшого количества этих ракет. Также военный аналитик Андрей Клинцевич добавил, что ракеты ATACMS могут нести тактическое ядерное оружие, передает Pravda.Ru.