Что известно о ракетах ATACMS, которые Украина настойчиво просит у Запада

WP: США близки к передаче Украине ракет ATACMS с кассетной частью

ATACMS запускаются из комплексов Himars, которые Киев получил ранее Фото: Sgt. Andy Martinez / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США близки к тому, чтобы поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые способны долетать до Воронежа с линии фронта. Вопрос поставок сейчас активно обсуждается в администрации президента США Джо Байдена. URA.RU приводит главное, что стоит знать об этих ракетах.

Что из себя представляют ракеты ATACMS

Если Украина получит ракеты ATACMS, то у нее будет самое дальнобойное западное оружие. Об этом URA.RU рассказывал военный аналитик Александр Михайлов. Британские ракеты Storm Shadow значительно уступают ATACMS по дальности, имеющим такие характеристики:

дальность полета: от 160 до 300 километров;

максимальная длина: четыре метра;

масса: от 1320 до 1670 килограммов;

точность: высокая, в ракеты встроены GPS/INS (глобальная система позиционирования / инерциальная система наведения);

боевой блок: кассетные, осколочно-фугасные боеприпасы и другие;

особенности: ракета может маневрировать во время полета, она способна обойти ПВО;

скорость развертывания: высокая;

цели атаки: танки, бронетранспортеры, здания, бункеры, скопления живой силы;

запуск: с комплекса HIMARS.

Все характеристики зависят от типа ракет. Например, MGM-140A ATACMS Block 1 может поразить цель на расстоянии в 165 километров. В такой модификации используется кассетная боевая часть. Ракеты типа MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) и MGM-168A ATACMS Block 4A рассчитаны на дальность 270 километров. Они оснащены осколочно-фугасной боевой частью WDU-18.

Что грозит России, если Киев получит ракеты ATACMS

Максимальная дальность поражение ракеты — 300 километров. Это значит, что Киев сможет атаковать Воронеж, Калугу, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Смоленск и Тулу. Военный эксперт Андрей Клинцевич в разговоре с NEWS.ru предполагал, что США передадут Украине ATACMS, которые способны поражать бункеры. Ракеты могут глубоко заглубляться под землю и взрывать подземные укрытия и штабы.

Однако чем дальше летит ракета, тем меньше урона она способна нанести. Поэтому, по мнению Клинцевича, Киев вряд ли будет использовать ATACMS для ударов по городам вне зоны СВО. Politico со ссылкой на чиновников в администрации Байдена пишет, что ракеты помогут Киеву, однако они не смогут изменить правила игры, передает RT.

Почему США не решаются поставить ракеты ATACMS Украине

Вашингтон опасается, что поставки ракет приведут к эскалации конфликта между США и Россией. Для Москвы такие ракеты будут означать, что США пересекли красные линии. На этом фоне Киев критикует Штаты за медлительность.

К тому же у США довольно ограниченный запас ATACMS. Страна не сможет быстро произвести новые снаряды, для замены отправленных. По информации The Washington Post , Пентагон, вероятно, решится отправить Украине кассетный вариант ATACMS, ведь таких ракет у США много.

Как Россия отреагировала на новости о поставках

В МИД РФ заявили, что Украина, получив ATACMS, не сможет изменить ход конфликта. Однако глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что США используют Киев как инструмент для ударов по России.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что США продолжат эскалацию украинского конфликта, отправив ATACMS. По его словам, это выгодно для Вашингтона, чего нельзя сказать про Европу, передает RT.

Как Киев использует западные дальнобойные ракеты

Украина обещала, что будет атаковать западными ракетами только территории, которые входят в зону проведения спецоперации. Однако 22 сентября ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. По зданию прилетела британская ракета Storm Shadow — самая дальнобойная, которая пока есть у Киева.