FT: Байден решился на отправку Украине ракет ATACMS с кассетными боеприпасами

23 сентября 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Джо Байден отправит Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, пишет FT Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. Об этом пишет газета Financial Times. «Вашингтон отправит версию ракет ATACMS, оснащенную кассетными боеприпасами», — говорится в материале газеты. Там добавили, что США планируют начать отправку небольшого количества ракет в ближайшем будущем. Это решение было принято до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Администрация Байдена предпочла не объявлять об этом открыто для создания «элемента неожиданности» для России, заключили в газете. Ранее сообщалось, что Вашингтон предоставит Киеву небольшое количество ракет ATACMS для поддержки в конфликте с Россией. Эти ракеты имеют дальность порядка 300 километров. ATACMS предоставит возможность для атаки ВСУ на такие российские города, как Липецк, Калуга, Тула, Краснодар и Смоленск. Более того Воронеж и Ростов-на-Дону, расположенные ближе к украинской границе, также находятся в зоне поражения этих ракет, передает Pravda.Ru.

Президент США Джо Байден принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. Об этом пишет газета Financial Times. «Вашингтон отправит версию ракет ATACMS, оснащенную кассетными боеприпасами», — говорится в материале газеты. Там добавили, что США планируют начать отправку небольшого количества ракет в ближайшем будущем. Это решение было принято до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Администрация Байдена предпочла не объявлять об этом открыто для создания «элемента неожиданности» для России, заключили в газете. Ранее сообщалось, что Вашингтон предоставит Киеву небольшое количество ракет ATACMS для поддержки в конфликте с Россией. Эти ракеты имеют дальность порядка 300 километров. ATACMS предоставит возможность для атаки ВСУ на такие российские города, как Липецк, Калуга, Тула, Краснодар и Смоленск. Более того Воронеж и Ростов-на-Дону, расположенные ближе к украинской границе, также находятся в зоне поражения этих ракет, передает Pravda.Ru.