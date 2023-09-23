FT: Байден решился на отправку Украине ракет ATACMS с кассетными боеприпасами

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден отправит Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, пишет FT Фото:
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Президент США Джо Байден принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. Об этом пишет газета Financial Times.

«Вашингтон отправит версию ракет ATACMS, оснащенную кассетными боеприпасами», — говорится в материале газеты. Там добавили, что США планируют начать отправку небольшого количества ракет в ближайшем будущем.

Это решение было принято до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Администрация Байдена предпочла не объявлять об этом открыто для создания «элемента неожиданности» для России, заключили в газете.

Ранее сообщалось, что Вашингтон предоставит Киеву небольшое количество ракет ATACMS для поддержки в конфликте с Россией. Эти ракеты имеют дальность порядка 300 километров. ATACMS предоставит возможность для атаки ВСУ на такие российские города, как Липецк, Калуга, Тула, Краснодар и Смоленск. Более того Воронеж и Ростов-на-Дону, расположенные ближе к украинской границе, также находятся в зоне поражения этих ракет, передает Pravda.Ru.

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Президент США Джо Байден принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. Об этом пишет газета Financial Times. «Вашингтон отправит версию ракет ATACMS, оснащенную кассетными боеприпасами», — говорится в материале газеты. Там добавили, что США планируют начать отправку небольшого количества ракет в ближайшем будущем. Это решение было принято до визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Администрация Байдена предпочла не объявлять об этом открыто для создания «элемента неожиданности» для России, заключили в газете. Ранее сообщалось, что Вашингтон предоставит Киеву небольшое количество ракет ATACMS для поддержки в конфликте с Россией. Эти ракеты имеют дальность порядка 300 километров. ATACMS предоставит возможность для атаки ВСУ на такие российские города, как Липецк, Калуга, Тула, Краснодар и Смоленск. Более того Воронеж и Ростов-на-Дону, расположенные ближе к украинской границе, также находятся в зоне поражения этих ракет, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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