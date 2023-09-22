Власти Карабаша анонсировали открытие дороги на Миасс

23 сентября 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

По транзитной дороге транспорт сможет двигаться в объезд города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В октябре в Карабаше (Челябинская область) обещаю сдать в эксплуатацию семь километров обновленного участка объездной дороги Миасс-Карабаш-Кыштым, который закрыт на реконструкцию с прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальной странице в соцсети. «Открытие дороги пока запланировано на середину октября после монтажа железнодорожного переезда, завершения работ капитального ремонта, установки знаков, нанесения разметки. Транзитная дорога Миасс-Карабаш-Кыштым — это стратегически важный участок. Сейчас легковой и грузовой транспорт проезжает через город», — цитирует пресс-служба администрации главу Карабашского городского округа Станислава Афанасенко. Асфальтовый слой реконструируемой дороги отвечает новым стандартам. Для укладки полотна использовалась износостойкая и эластичная смесь, которая выдерживает пониженные температуры, а летом не поддается нагрузкам большого транспорта. В Карабаше такая разновидность смеси использовалась только на локальных участках. Также впервые уложен такой объемный промежуток маршрута. Протяженность отремонтированного участка объездной дороги составляет более семи километров.

В октябре в Карабаше (Челябинская область) обещаю сдать в эксплуатацию семь километров обновленного участка объездной дороги Миасс-Карабаш-Кыштым, который закрыт на реконструкцию с прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальной странице в соцсети. «Открытие дороги пока запланировано на середину октября после монтажа железнодорожного переезда, завершения работ капитального ремонта, установки знаков, нанесения разметки. Транзитная дорога Миасс-Карабаш-Кыштым — это стратегически важный участок. Сейчас легковой и грузовой транспорт проезжает через город», — цитирует пресс-служба администрации главу Карабашского городского округа Станислава Афанасенко. Асфальтовый слой реконструируемой дороги отвечает новым стандартам. Для укладки полотна использовалась износостойкая и эластичная смесь, которая выдерживает пониженные температуры, а летом не поддается нагрузкам большого транспорта. В Карабаше такая разновидность смеси использовалась только на локальных участках. Также впервые уложен такой объемный промежуток маршрута. Протяженность отремонтированного участка объездной дороги составляет более семи километров.