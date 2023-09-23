Балицкий стал главой Запорожской области

23 сентября 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Депутаты избрали Евгения Балицкого главой Запорожской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назначен главой региона. Об этом рассказал сам Балицкий. «Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что для него это событие представляет большую честь и доверие.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назначен главой региона. Об этом рассказал сам Балицкий. «Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что для него это событие представляет большую честь и доверие.