Балицкий стал главой Запорожской области

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, балицкий евгений
Депутаты избрали Евгения Балицкого главой Запорожской области Фото:
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назначен главой региона. Об этом рассказал сам Балицкий.

«Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что для него это событие представляет большую честь и доверие.

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назначен главой региона. Об этом рассказал сам Балицкий. «Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что для него это событие представляет большую честь и доверие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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