Балицкий стал главой Запорожской области

Депутаты избрали Евгения Балицкого главой Запорожской области
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назначен главой региона. Об этом рассказал сам Балицкий.
«Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области», —
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