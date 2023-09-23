Киев готовится к захвату Крыма

Вице-премьер Украины Верещук призвала всех украинцев покинуть Крым
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ВСУ планируют военную операцию в Крыму, заявила Ирина Верещук Фото:
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Украинское руководство планирует операцию по захвату Крыма. В связи с этим киевские власти призывают украинцев покинуть полуостров и переждать проведение так называемой «деоккупации» на другой территории. Такое заявление сделала вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Еще раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова», — написала Верещук в своем telegram-канале. В качестве «безопасного места» вице-премьер предложила территорию, которая находится под контролем Украины, или третьи страны.

Ранее украинские власти неоднократно говорили о планах завоевания Крыма. Однако сил ВСУ не хватит для захвата полуострова, о чем заявляет президент Украины Владимир Зеленский. Подобные попытки в прошлом имели серьезные последствия для Киева. В настоящее время Крым находится в составе России после референдума, где большинство местных жителей проголосовало за присоединение к РФ.

Эксперт из Германии Андре Хертель отметил, что Украина не может в настоящий момент захватить Крым, так как это является красной линией для России. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявлял, что все необходимые меры по обеспечению защиты полуострова уже приняты, а оборонительные возможности находятся на высоком уровне.

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Украинское руководство планирует операцию по захвату Крыма. В связи с этим киевские власти призывают украинцев покинуть полуостров и переждать проведение так называемой «деоккупации» на другой территории. Такое заявление сделала вице-премьер Украины Ирина Верещук. «Еще раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова», — написала Верещук в своем telegram-канале. В качестве «безопасного места» вице-премьер предложила территорию, которая находится под контролем Украины, или третьи страны. Ранее украинские власти неоднократно говорили о планах завоевания Крыма. Однако сил ВСУ не хватит для захвата полуострова, о чем заявляет президент Украины Владимир Зеленский. Подобные попытки в прошлом имели серьезные последствия для Киева. В настоящее время Крым находится в составе России после референдума, где большинство местных жителей проголосовало за присоединение к РФ. Эксперт из Германии Андре Хертель отметил, что Украина не может в настоящий момент захватить Крым, так как это является красной линией для России. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявлял, что все необходимые меры по обеспечению защиты полуострова уже приняты, а оборонительные возможности находятся на высоком уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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