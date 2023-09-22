22 сентября 2023

Челябинскую область показали на ТНТ в «Битве экстрасенсов»

© Служба новостей «URA.RU»
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В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» действия разворачивались в деревне Фроловка Челябинской области Фото:

По федеральному телеканалу ТНТ 23 сентября показали выпуск программы «Битва экстрасенсов», снятый в деревне Фроловка Челябинской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Выпуск „Битвы экстрасенсов“ по ТНТ про Челябинскую область показали 23 сентября. Действия разворачивались в деревне Фроловка около Копейска, где якобы творятся жуткие вещи и местные жители считают территорию аномальной», — передает корреспондент URA.RU.

Люди рассказали, что дома в деревне вспыхивают, как спички, огонь уносит жизни сельчан. Люди чувствуют злую энергетику и даже сталкивались с паранормальными явлениями.

Испытания проходили Надежда Шевченко, Влад Череватый и Александр Шепс. Первой на испытания пошла Шевченко, которая сразу увидела в деревне фантом старой ведьмы. Под защитой бабы Шуры находятся только ее потомки, а у всех остальных постоянно возникают несчастья, объяснила участница.

Другой участник Александр Шепс сказал, что деревня представляет собой засасывающее болото, а вся энергия здесь пропитана негативном. По его мнению, так случилось из-за того, что люди ненавидят друг друга. И никакого проклятья тут нет.

Ранее в «Битве экстрасенсов» сняли выпуск про влюбленных из Челябинска. Подростки, о которых был снят сюжет телешоу, погибли в селе Губернском Аргаяшского района. Тела 18-летнего молодого человека и 17-летней девушки нашли на территории заброшенной фермы.

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По федеральному телеканалу ТНТ 23 сентября показали выпуск программы «Битва экстрасенсов», снятый в деревне Фроловка Челябинской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Выпуск „Битвы экстрасенсов“ по ТНТ про Челябинскую область показали 23 сентября. Действия разворачивались в деревне Фроловка около Копейска, где якобы творятся жуткие вещи и местные жители считают территорию аномальной», — передает корреспондент URA.RU. Люди рассказали, что дома в деревне вспыхивают, как спички, огонь уносит жизни сельчан. Люди чувствуют злую энергетику и даже сталкивались с паранормальными явлениями. Испытания проходили Надежда Шевченко, Влад Череватый и Александр Шепс. Первой на испытания пошла Шевченко, которая сразу увидела в деревне фантом старой ведьмы. Под защитой бабы Шуры находятся только ее потомки, а у всех остальных постоянно возникают несчастья, объяснила участница. Другой участник Александр Шепс сказал, что деревня представляет собой засасывающее болото, а вся энергия здесь пропитана негативном. По его мнению, так случилось из-за того, что люди ненавидят друг друга. И никакого проклятья тут нет. Ранее в «Битве экстрасенсов» сняли выпуск про влюбленных из Челябинска. Подростки, о которых был снят сюжет телешоу, погибли в селе Губернском Аргаяшского района. Тела 18-летнего молодого человека и 17-летней девушки нашли на территории заброшенной фермы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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