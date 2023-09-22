Челябинскую область показали на ТНТ в «Битве экстрасенсов»

23 сентября 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» действия разворачивались в деревне Фроловка Челябинской области Фото: Анна Майорова © URA.RU По федеральному телеканалу ТНТ 23 сентября показали выпуск программы «Битва экстрасенсов», снятый в деревне Фроловка Челябинской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Выпуск „Битвы экстрасенсов“ по ТНТ про Челябинскую область показали 23 сентября. Действия разворачивались в деревне Фроловка около Копейска, где якобы творятся жуткие вещи и местные жители считают территорию аномальной», — передает корреспондент URA.RU. Люди рассказали, что дома в деревне вспыхивают, как спички, огонь уносит жизни сельчан. Люди чувствуют злую энергетику и даже сталкивались с паранормальными явлениями. Испытания проходили Надежда Шевченко, Влад Череватый и Александр Шепс. Первой на испытания пошла Шевченко, которая сразу увидела в деревне фантом старой ведьмы. Под защитой бабы Шуры находятся только ее потомки, а у всех остальных постоянно возникают несчастья, объяснила участница. Другой участник Александр Шепс сказал, что деревня представляет собой засасывающее болото, а вся энергия здесь пропитана негативном. По его мнению, так случилось из-за того, что люди ненавидят друг друга. И никакого проклятья тут нет. Ранее в «Битве экстрасенсов» сняли выпуск про влюбленных из Челябинска. Подростки, о которых был снят сюжет телешоу, погибли в селе Губернском Аргаяшского района. Тела 18-летнего молодого человека и 17-летней девушки нашли на территории заброшенной фермы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По федеральному телеканалу ТНТ 23 сентября показали выпуск программы «Битва экстрасенсов», снятый в деревне Фроловка Челябинской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Выпуск „Битвы экстрасенсов“ по ТНТ про Челябинскую область показали 23 сентября. Действия разворачивались в деревне Фроловка около Копейска, где якобы творятся жуткие вещи и местные жители считают территорию аномальной», — передает корреспондент URA.RU. Люди рассказали, что дома в деревне вспыхивают, как спички, огонь уносит жизни сельчан. Люди чувствуют злую энергетику и даже сталкивались с паранормальными явлениями. Испытания проходили Надежда Шевченко, Влад Череватый и Александр Шепс. Первой на испытания пошла Шевченко, которая сразу увидела в деревне фантом старой ведьмы. Под защитой бабы Шуры находятся только ее потомки, а у всех остальных постоянно возникают несчастья, объяснила участница. Другой участник Александр Шепс сказал, что деревня представляет собой засасывающее болото, а вся энергия здесь пропитана негативном. По его мнению, так случилось из-за того, что люди ненавидят друг друга. И никакого проклятья тут нет. Ранее в «Битве экстрасенсов» сняли выпуск про влюбленных из Челябинска. Подростки, о которых был снят сюжет телешоу, погибли в селе Губернском Аргаяшского района. Тела 18-летнего молодого человека и 17-летней девушки нашли на территории заброшенной фермы.