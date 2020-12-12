В «Битве экстрасенсов» сняли выпуск про влюбленных из Челябинска

Участники битвы экстрасенсов расследовали гибель подростков в Челябинской области Фото: Личная страница телешоу «Битва экстрасенсов» в Facebook

Съемки очередного выпуска «Битвы экстрасенсов» прошли в Челябинской области. Участники шоу выдвигали свои версии смерти двух подростков в Аргаяшском районе.

Подростки, о которых был снят сюжет телешоу, погибли 31 августа в селе Губернском. Тела 18-летнего молодого человека и 17-летней девушки нашли на территории заброшенной фермы. По информации правоохранительных органов, признаков криминального характера в смерти подростков не обнаружено.

По мнению одного из участников «Битвы экстрасенсов» Олега Шепса, подростки покончили с собой из-за игры-аналога «Синего кита». Он считает, что им давал указания кто-то другой. Слова Шепса подтвердила мама погибшей девочки, заявив, что в 2018 году ее дочь состояла в сообществе, которое как-то «связано с этим китом».

Надпись «в подарок», найденная на бетонной балке фермы, по словам Шепса была написана девочкой. Для этого молодой человек посадил ее на плечи.

URA.RU направило официальный запрос в СКР по Челябинской области с просьбой прокомментировать версии участников шоу. Кроме того, ведомству был задан вопрос, рассматриваются ли аналоги «Синего кита» в качестве одной из версий произошедшего.