Лавров раскрыл, как решится конфликт на Украине

Лавров: РФ решит украинский конфликт на поле боя, если того хочет Запад
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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, портрет, пмэф-2016
Россия готова завершить конфликт на Украине на поле боя, заявил Сергей Лавров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если Запад настаивает на разрешении конфликта на поле боя, то Россия будет готова рассмотреть такой подход. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Запад стремится к тому, чтобы конфликт на Украине решался на поле боя. Россия готова принять такое решение», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

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Если Запад настаивает на разрешении конфликта на поле боя, то Россия будет готова рассмотреть такой подход. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Запад стремится к тому, чтобы конфликт на Украине решался на поле боя. Россия готова принять такое решение», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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