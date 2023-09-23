Лавров раскрыл, как решится конфликт на Украине

Россия готова завершить конфликт на Украине на поле боя, заявил Сергей Лавров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Если Запад настаивает на разрешении конфликта на поле боя, то Россия будет готова рассмотреть такой подход. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Запад стремится к тому, чтобы конфликт на Украине решался на поле боя. Россия готова принять такое решение», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!