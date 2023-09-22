Власти Перми наведут порядок на площадках для выгула собак

Власти Перми ищут подрядчика, который займется наведением порядка на площадках для выгула собак в Свердловском районе. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Содержание площадок для выгула и дрессировки собак в Свердловском районе на ул. Яблочкова, 38, ул. Солдатова, 43, ул. Бродовское кольцо и ЖК „Гулливер“. Начальная цена контракта 1 миллион 419 тысяч рублей», — указано в документации тендера.
Подрядчик должен будет очищать и подметать площадки для выгула собак. Его задача своевременно вывозить мусор и собачьи экскременты, подсыпать дорожки. Уход за площадками в рамках контракта рассчитан до конца 2024 года.
Ранее Пермь заняла четвертое место по затратам на отлов собак на Урале. На эти мероприятия городские власти потратили 11,4 млн рублей, было отловлено более пятисот собак.
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