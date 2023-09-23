23 сентября 2023

ABC Nyheter: спецоперация подкосит экономику пяти стран Европы

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В странах отмечается рост инфляции и замедление экономического роста Фото:
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Проведение специальной военной операции оказало негативное влияние на экономику Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии. Согласно исследованию швейцарского Центрального банка, в странах произошел скачок инфляции и замедление экономического роста.

«Мрачные прогнозы касаются экономик Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. Специалисты подсчитали, что если бы не было военных действий, то ВВП этих стран могли быть на 0,1—0,7% выше текущих значений, а инфляция находилась бы на 0,2—0,4% ниже нынешней», — передает содержание исследования издание ABC Nyheter. Европейские эксперты объясняют негативную тенденцию большими военными расходами и растущим количеством мигрантов.

Ранее сообщалось, что Европу в скором времени ждет новый кризис. Из-за роста интенсивности засух и плохой политики ответственных за водные ресурсы растет угроза дефицита воды. Институт мировых ресурсов (WRI) дал прогноз, что к 2030 году спрос на пресную воду увеличится на 56%.

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Проведение специальной военной операции оказало негативное влияние на экономику Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии. Согласно исследованию швейцарского Центрального банка, в странах произошел скачок инфляции и замедление экономического роста. «Мрачные прогнозы касаются экономик Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. Специалисты подсчитали, что если бы не было военных действий, то ВВП этих стран могли быть на 0,1—0,7% выше текущих значений, а инфляция находилась бы на 0,2—0,4% ниже нынешней», — передает содержание исследования издание ABC Nyheter. Европейские эксперты объясняют негативную тенденцию большими военными расходами и растущим количеством мигрантов. Ранее сообщалось, что Европу в скором времени ждет новый кризис. Из-за роста интенсивности засух и плохой политики ответственных за водные ресурсы растет угроза дефицита воды. Институт мировых ресурсов (WRI) дал прогноз, что к 2030 году спрос на пресную воду увеличится на 56%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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