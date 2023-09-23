ABC Nyheter: спецоперация подкосит экономику пяти стран Европы 23 сентября 2023 в 23:46 Размер текста - 17 + В странах отмечается рост инфляции и замедление экономического роста Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проведение специальной военной операции оказало негативное влияние на экономику Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии. Согласно исследованию швейцарского Центрального банка, в странах произошел скачок инфляции и замедление экономического роста. «Мрачные прогнозы касаются экономик Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. Специалисты подсчитали, что если бы не было военных действий, то ВВП этих стран могли быть на 0,1—0,7% выше текущих значений, а инфляция находилась бы на 0,2—0,4% ниже нынешней», — передает содержание исследования издание ABC Nyheter . Европейские эксперты объясняют негативную тенденцию большими военными расходами и растущим количеством мигрантов. Ранее сообщалось, что Европу в скором времени ждет новый кризис. Из-за роста интенсивности засух и плохой политики ответственных за водные ресурсы растет угроза дефицита воды. Институт мировых ресурсов (WRI) дал прогноз, что к 2030 году спрос на пресную воду увеличится на 56%. Проведение специальной военной операции оказало негативное влияние на экономику Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии. Согласно исследованию швейцарского Центрального банка, в странах произошел скачок инфляции и замедление экономического роста. «Мрачные прогнозы касаются экономик Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. Специалисты подсчитали, что если бы не было военных действий, то ВВП этих стран могли быть на 0,1—0,7% выше текущих значений, а инфляция находилась бы на 0,2—0,4% ниже нынешней», — передает содержание исследования издание ABC Nyheter. Европейские эксперты объясняют негативную тенденцию большими военными расходами и растущим количеством мигрантов. Ранее сообщалось, что Европу в скором времени ждет новый кризис. Из-за роста интенсивности засух и плохой политики ответственных за водные ресурсы растет угроза дефицита воды. Институт мировых ресурсов (WRI) дал прогноз, что к 2030 году спрос на пресную воду увеличится на 56%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям