Европе угрожает новый кризис

FT: Европе грозит дефицит воды из-за засухи и плохой политики

28 августа 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

В Европе есть угроза нехватки питьевой воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Европе растет угроза засухи и дефицита воды. Об этом сообщила газета Financial Times. Авторы отметили, что из-за европейской политики ситуация будет усугубляться. «По данным Всемирной метеорологической организации, количество и интенсивность засух в ЕС „резко возросло“, при этом площади и количество пострадавших от них людей увеличились почти на 20 процентов в период с 1976 по 2006 год», — говорится в материале. Институт мировых ресурсов (WRI) дал прогноз, что к 2030 году увеличится спрос на пресную воду на 56%, это на 16% больше прогноза McKinsey от 2009 года. Авторы статьи отметили, что из-за плохой политики в Европе ситуация будет ухудшаться. По их словам, у политиков корыстные интересы. Глава группы по водным ресурсам в директорате по окружающей среде ОЭСР Ксавье Лефлейв отметил, что в Европе нет полной защиты от дефицита воды. Ранее Politico сообщило, что в европейских странах назревают войны из-за нехватки воды. Причиной тому является глобальное потепление и неправильное распоряжение ресурсом. Французский президент Эммануэль Макрон предложил сократить потребление воды на 10% во всех сферах экономики, передает RT.

В Европе растет угроза засухи и дефицита воды. Об этом сообщила газета Financial Times. Авторы отметили, что из-за европейской политики ситуация будет усугубляться. «По данным Всемирной метеорологической организации, количество и интенсивность засух в ЕС „резко возросло“, при этом площади и количество пострадавших от них людей увеличились почти на 20 процентов в период с 1976 по 2006 год», — говорится в материале. Институт мировых ресурсов (WRI) дал прогноз, что к 2030 году увеличится спрос на пресную воду на 56%, это на 16% больше прогноза McKinsey от 2009 года. Авторы статьи отметили, что из-за плохой политики в Европе ситуация будет ухудшаться. По их словам, у политиков корыстные интересы. Глава группы по водным ресурсам в директорате по окружающей среде ОЭСР Ксавье Лефлейв отметил, что в Европе нет полной защиты от дефицита воды. Ранее Politico сообщило, что в европейских странах назревают войны из-за нехватки воды. Причиной тому является глобальное потепление и неправильное распоряжение ресурсом. Французский президент Эммануэль Макрон предложил сократить потребление воды на 10% во всех сферах экономики, передает RT.