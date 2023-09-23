Вокруг автобусной остановки на улице Чернореченской в Кургане так установили бордюры, что маломобильные жители, инвалиды-колясочники не могут их преодолеть без посторонней помощи. Об этом горожане написали на портале «Обратись».
«Остановка „Улица Чернореченская“ непригодна для маломобильных жителей. Невозможно пройти на нее и трудно попасть в автобус», — говорится в жалобе. К обращению прикреплено фото.
Представители мэрии Кургана в ответе сообщили о том, что повторно ищут подрядчика для ремонта тротуаров на улице Чернореченской. По их словам, новый подрядчик должен будет сделать удобной посадочную площадку для маломобильных горожан.
Ранее руководитель проекта «Мой Курган» Андрей Вагин во время создания карты городских проблем сделал вывод о том, что многие остановки в центре города неудобны для инвалидов-колясочников. По его мнению, в центре Кургана нет ни одной улицы, по которой может проехать человек на коляске от начала и до конца, не используя чью-либо помощь.
Курганцы пожаловались на неудобную для маломобильных жителей автобусную остановку на улице Чернореченской
Вокруг автобусной остановки на улице Чернореченской в Кургане так установили бордюры, что маломобильные жители, инвалиды-колясочники не могут их преодолеть без посторонней помощи. Об этом горожане написали на портале «Обратись». «Остановка „Улица Чернореченская“ непригодна для маломобильных жителей. Невозможно пройти на нее и трудно попасть в автобус», — говорится в жалобе. К обращению прикреплено фото. Представители мэрии Кургана в ответе сообщили о том, что повторно ищут подрядчика для ремонта тротуаров на улице Чернореченской. По их словам, новый подрядчик должен будет сделать удобной посадочную площадку для маломобильных горожан. Ранее руководитель проекта «Мой Курган» Андрей Вагин во время создания карты городских проблем сделал вывод о том, что многие остановки в центре города неудобны для инвалидов-колясочников. По его мнению, в центре Кургана нет ни одной улицы, по которой может проехать человек на коляске от начала и до конца, не используя чью-либо помощь.