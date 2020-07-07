Первые результаты исследования показали, что для маломобильных граждан в центре города более 1000 преград Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инвалиды-колясочники Кургана не могут самостоятельно заехать на большинство остановок в центре Кургана. К таким выводам пришел руководитель проекта «Мой Курган» Андрей Вагин во время создания карты городских проблем.

«В центре города большинство остановочных комплексов недоступно для маломобильных жителей. <…> Просто попасть внутрь остановки и переждать дождь для человека на инвалидной коляске во многих случаях невозможно», — написал Вагин в соцсетях. Он добавил, что к концу июня провел только первую часть исследования.

По его данным, в центре города более 800 бордюров, водоотводных лотков, ям, неправильных уклонов, разбитого асфальта и иных преград для маломобильных граждан. С бордюрами на пешеходных переходах и перекрестках — таких преград более 1000. «В центре города нет ни одной улицы по которой может проехать человек на коляске от начала до конца не используя чью-либо помощь», — добавил он.

По его мнению, большинство преград можно исправить малыми средствами, но есть улицы, где нужен капитальный ремонт. На момент зарождения проекта, представители администрации города одобрительно высказались по поводу создания такой карты.

О планах создать такую карту Вагин сообщил в феврале. Он предлагал жителям города поучаствовать в проекте. По мнению общественного деятеля, хотя эта карта, в первую очередь, важна для маломобильных граждан, но в итоге принесет пользу всем.

На карте Андрей Вагин обозначил преграды для маломобильных граждан Фото: аккаунт Андрея Вагина в соцсети «„ВКонтакте