В Ревде водитель сбил ребенка у школы и скрылся

Ребенка сбили возле школы №29 в Ревде, сообщили в соцсети
В Ревде (Свердловская область) водитель сбил подростка возле школы №29 и скрылся с места ДТП. Позднее его задержали сотрудники ГИБДД, сообщили в соцсети.
«У школы №29 сбили подростка. Удар был такой сильный, что услышали жители окрестных домов. Мужчина с места ДТП скрылся, но его перехватили прям у школы. Задержали, он громко ругался», — сообщили в telegram-канале «Ревда-инфо».
Инцидент произошел в ночь на 24 сентября. Пострадавшего ребенка увезли в больницу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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