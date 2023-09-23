В Ревде водитель сбил ребенка у школы и скрылся 24 сентября 2023 в 03:28 Размер текста - 17 + Ребенка сбили возле школы №29 в Ревде, сообщили в соцсети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ревде (Свердловская область) водитель сбил подростка возле школы №29 и скрылся с места ДТП. Позднее его задержали сотрудники ГИБДД, сообщили в соцсети. «У школы №29 сбили подростка. Удар был такой сильный, что услышали жители окрестных домов. Мужчина с места ДТП скрылся, но его перехватили прям у школы. Задержали, он громко ругался», — сообщили в telegram-канале «Ревда-инфо». Инцидент произошел в ночь на 24 сентября. Пострадавшего ребенка увезли в больницу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. В Ревде (Свердловская область) водитель сбил подростка возле школы №29 и скрылся с места ДТП. Позднее его задержали сотрудники ГИБДД, сообщили в соцсети. «У школы №29 сбили подростка. Удар был такой сильный, что услышали жители окрестных домов. Мужчина с места ДТП скрылся, но его перехватили прям у школы. Задержали, он громко ругался», — сообщили в telegram-канале «Ревда-инфо». Инцидент произошел в ночь на 24 сентября. Пострадавшего ребенка увезли в больницу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям