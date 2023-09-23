23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Ревде водитель сбил ребенка у школы и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, пешеходный переход, зебра, правила дорожного движения, школа, переход дороги, начало учебного года, безопасность детей
Ребенка сбили возле школы №29 в Ревде, сообщили в соцсети Фото:

В Ревде (Свердловская область) водитель сбил подростка возле школы №29 и скрылся с места ДТП. Позднее его задержали сотрудники ГИБДД, сообщили в соцсети.

«У школы №29 сбили подростка. Удар был такой сильный, что услышали жители окрестных домов. Мужчина с места ДТП скрылся, но его перехватили прям у школы. Задержали, он громко ругался», — сообщили в telegram-канале «Ревда-инфо».

Инцидент произошел в ночь на 24 сентября. Пострадавшего ребенка увезли в больницу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Ревде (Свердловская область) водитель сбил подростка возле школы №29 и скрылся с места ДТП. Позднее его задержали сотрудники ГИБДД, сообщили в соцсети. «У школы №29 сбили подростка. Удар был такой сильный, что услышали жители окрестных домов. Мужчина с места ДТП скрылся, но его перехватили прям у школы. Задержали, он громко ругался», — сообщили в telegram-канале «Ревда-инфо». Инцидент произошел в ночь на 24 сентября. Пострадавшего ребенка увезли в больницу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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