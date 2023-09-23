Инцидент произошел в магазине «Монетка», сообщили в соцсети
В Екатеринбурге мужчин задержали в магазине «Монетка», двери супермаркета закрыли до приезда полиции. Екатеринбуржцы выломали двери и сбежали, сообщили в соцсети.
«После того как их задержали, закрыли магазин до приезда полиции. Мужчины не растерялись и начали искать пути самостоятельной эвакуации», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
Видео появилось в соцсети днем 23 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!