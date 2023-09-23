23 сентября 2023
22 сентября 2023

Екатеринбуржцы выломали двери магазина, испугавшись полицейских. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет Монетка. Челябинск, супермаркет, монетка, вход, магазин
Инцидент произошел в магазине «Монетка», сообщили в соцсети Фото:

В Екатеринбурге мужчин задержали в магазине «Монетка», двери супермаркета закрыли до приезда полиции. Екатеринбуржцы выломали двери и сбежали, сообщили в соцсети.

«После того как их задержали, закрыли магазин до приезда полиции. Мужчины не растерялись и начали искать пути самостоятельной эвакуации», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Видео появилось в соцсети днем 23 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге мужчин задержали в магазине «Монетка», двери супермаркета закрыли до приезда полиции. Екатеринбуржцы выломали двери и сбежали, сообщили в соцсети. «После того как их задержали, закрыли магазин до приезда полиции. Мужчины не растерялись и начали искать пути самостоятельной эвакуации», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Видео появилось в соцсети днем 23 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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