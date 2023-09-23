Екатеринбуржцы выломали двери магазина, испугавшись полицейских. Видео 24 сентября 2023 в 05:01 Размер текста - 17 + Инцидент произошел в магазине «Монетка», сообщили в соцсети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге мужчин задержали в магазине «Монетка», двери супермаркета закрыли до приезда полиции. Екатеринбуржцы выломали двери и сбежали, сообщили в соцсети. «После того как их задержали, закрыли магазин до приезда полиции. Мужчины не растерялись и начали искать пути самостоятельной эвакуации», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Видео появилось в соцсети днем 23 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. В Екатеринбурге мужчин задержали в магазине «Монетка», двери супермаркета закрыли до приезда полиции. Екатеринбуржцы выломали двери и сбежали, сообщили в соцсети. «После того как их задержали, закрыли магазин до приезда полиции. Мужчины не растерялись и начали искать пути самостоятельной эвакуации», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Видео появилось в соцсети днем 23 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям