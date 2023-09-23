23 сентября 2023
22 сентября 2023

На трассе в Тюменской области погиб 74-летний мотоциклист. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Водитель мотоцикла выехал на встречную полосу Фото:

В Тюменской области на трассе между Тюменью и Нижней Тавдой погиб 74-летний водитель мотоцикла с коляской. По данным областного управления Госавтоинспекции в соцсети, пенсионер не справился с управлением и столкнулся на встречке с легковым автомобилем.

«Трагедия на 54-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. Здесь столкнулись мотоцикл с коляской и Skoda. Предварительно, мотоциклист выехал на встречную полосу. 74-летний мотоциклист погиб», — сообщает ведомство в telegram-канале.

В ДТП также пострадала 54-летняя пассажирка легкового автомобиля. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Кузоваткина и Северная два автомобиля после столкновения влетели в один столб. Один из водителей не уступил дорогу встречному автомобилю при повороте, что и стало причиной ДТП.

В ДТП погиб водитель мотоцикла, а пассажирка автомобиля ранена
В ДТП погиб водитель мотоцикла, а пассажирка автомобиля ранена
Фото:

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В Тюменской области на трассе между Тюменью и Нижней Тавдой погиб 74-летний водитель мотоцикла с коляской. По данным областного управления Госавтоинспекции в соцсети, пенсионер не справился с управлением и столкнулся на встречке с легковым автомобилем. «Трагедия на 54-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. Здесь столкнулись мотоцикл с коляской и Skoda. Предварительно, мотоциклист выехал на встречную полосу. 74-летний мотоциклист погиб», — сообщает ведомство в telegram-канале. В ДТП также пострадала 54-летняя пассажирка легкового автомобиля. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее в Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Кузоваткина и Северная два автомобиля после столкновения влетели в один столб. Один из водителей не уступил дорогу встречному автомобилю при повороте, что и стало причиной ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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