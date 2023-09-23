В Тюменской области на трассе между Тюменью и Нижней Тавдой погиб 74-летний водитель мотоцикла с коляской. По данным областного управления Госавтоинспекции в соцсети, пенсионер не справился с управлением и столкнулся на встречке с легковым автомобилем.
«Трагедия на 54-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. Здесь столкнулись мотоцикл с коляской и Skoda. Предварительно, мотоциклист выехал на встречную полосу. 74-летний мотоциклист погиб», — сообщает ведомство в telegram-канале.
В ДТП также пострадала 54-летняя пассажирка легкового автомобиля. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Кузоваткина и Северная два автомобиля после столкновения влетели в один столб. Один из водителей не уступил дорогу встречному автомобилю при повороте, что и стало причиной ДТП.
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