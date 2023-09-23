Губернатор Шумков отметил, как санкции повлияли на курганское машиностроение

Шумков: после санкций заводы Кургана освоили импортозамещение и наладили экспорт

24 сентября 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков поздравил курганских машиностроителей с профессиональным праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкционная политика западных стран в отношении РФ привела к тому, что курганские машиностроители смогли освоить импортозамещение и наладили новые экспортные каналы. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в рамках поздравления тружеников отрасли с профессиональным праздником. «Из-за санкций наше машиностроение получило не только проблемы, но и серьезные перспективы. Курганские машиностроители освоили импортозамещающее производство машин и оборудования, которые превосходят зарубежные аналоги. Продукция предприятий идет на экспорт в дружественные страны. Сегодня многие курганские компании продают свои машины практически без склада, работая по заказу покупателей крупной и малой техники», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Глава региона назвал машиностроение драйвером экономики. По его словам, благодаря отрасли в области формируется один из основных показателей ее развития — индекс промышленного производства, который растет на территории не первый год. После начала спецоперации на Украине Запад начал вводить санкции против РФ. В правительстве России заявляли, что план действий в условиях санкционного давления готов. Для поддержки экономики разработали порядка 100 инициатив без учета тех, которые уже реализуются. Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев во время поездки в Курганскую область отмечал, что на всех производствах в индустриальных парках региона активно работают в направлении импортозамещения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкционная политика западных стран в отношении РФ привела к тому, что курганские машиностроители смогли освоить импортозамещение и наладили новые экспортные каналы. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в рамках поздравления тружеников отрасли с профессиональным праздником. «Из-за санкций наше машиностроение получило не только проблемы, но и серьезные перспективы. Курганские машиностроители освоили импортозамещающее производство машин и оборудования, которые превосходят зарубежные аналоги. Продукция предприятий идет на экспорт в дружественные страны. Сегодня многие курганские компании продают свои машины практически без склада, работая по заказу покупателей крупной и малой техники», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Глава региона назвал машиностроение драйвером экономики. По его словам, благодаря отрасли в области формируется один из основных показателей ее развития — индекс промышленного производства, который растет на территории не первый год. После начала спецоперации на Украине Запад начал вводить санкции против РФ. В правительстве России заявляли, что план действий в условиях санкционного давления готов. Для поддержки экономики разработали порядка 100 инициатив без учета тех, которые уже реализуются. Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев во время поездки в Курганскую область отмечал, что на всех производствах в индустриальных парках региона активно работают в направлении импортозамещения.