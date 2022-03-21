Губернатор Вадим Шумков (слева) и полпред Владимир Якушев (справа) поделились своим мнением во время общения с журналистами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что в ближайшее время госзаказ будет основой для выживания бизнеса. Об этом он рассказал 22 марта во время визита в регион полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня мы объясняем подрядчикам, те, которые думают, идти ли на новые объекты, потому что мы сейчас контрактуем новые объекты, также по отдельным объектам, которые федерация напрямую контрактовала, подрядчик начинает думать: работать или не работать. Мы как раз людям говорим исходить из того, что государственный заказ возможно определенное время будет самой серьезной основой для существования вашего бизнеса», — рассказал Шумков.

Во время поездки на индустриальный парк на улице Щорса в Кургане губернатор с полпредом пообщались с резидентами индустриальных парков, обсудили, как они решают вопросы импортозамещения. Якушев рассказал, что на всех производствах в индустриальных парках активно работают в этом направлении. «Перспективы полностью выйти на замену импортных составляющих они на сегодняшний день есть и просматриваются, просто этим реально нужно каждый день заниматься», — добавил Якушев.

Якушев приехал в Курган 22 марта. Во время визита он также проверил строящуюся детскую поликлинику в Заозерном районе.

США и Евросоюз начали вводить санкции против России после спецоперации на Украине. Представители правительства РФ заявляли о готовом плане действий в условиях санкций. Для поддержки экономики разработали более 100 инициатив без учета тех, которые уже приняты и реализуются. На это направят около 1 трлн рублей.

По словам полпреда Владимира Якушева, курганские предприятия занимаются вопросами импортозамещения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участникам делегации показали продукцию, которую производят в индустриальных парках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновникам рассказали о том, что будет в индустриальном парке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время поездки полпреда сопровождали губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с заместителями губернатора и директорами департаментов правительства региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники проверили работоспособность представленной продукции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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