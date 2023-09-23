23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Челябинске пропал ребенок после тренировки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, полиция, поиск людей, пропавший человек, поиски человека
Мальчик не вернулся домой (архивное фото) Фото:

В Челябинске 23 сентября пропал 12-летний мальчик. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях.

«Пропал ребенок, зовут Альберт, он 2011 года рождения. Мальчик вчера ушел на тренировку и не вернулся домой», — написали в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте».

Телефон пропавшего мальчика был найден на детской площадке у дома. Всех, кто обладает информацией о пропавшем мальчике, просят сообщать по телефону: +79517741263.

Телефон пропавшего мальчика был найден на детской площадке у дома
Телефон пропавшего мальчика был найден на детской площадке у дома
Фото:

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В Челябинске 23 сентября пропал 12-летний мальчик. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях. «Пропал ребенок, зовут Альберт, он 2011 года рождения. Мальчик вчера ушел на тренировку и не вернулся домой», — написали в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте». Телефон пропавшего мальчика был найден на детской площадке у дома. Всех, кто обладает информацией о пропавшем мальчике, просят сообщать по телефону: +79517741263.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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