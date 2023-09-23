Мальчик не вернулся домой (архивное фото)
В Челябинске 23 сентября пропал 12-летний мальчик. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях.
«Пропал ребенок, зовут Альберт, он 2011 года рождения. Мальчик вчера ушел на тренировку и не вернулся домой», — написали в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте».
Телефон пропавшего мальчика был найден на детской площадке у дома. Всех, кто обладает информацией о пропавшем мальчике, просят сообщать по телефону: +79517741263.
Телефон пропавшего мальчика был найден на детской площадке у дома
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