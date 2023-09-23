23 сентября 2023

Екатеринбуржцы испугались мужчину с ружьем. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, бойня
В Компрессорном районе заметили мужчину с ружьем Фото:

В Екатеринбурге жители района Компрессорный испугались мужчину с ружьем. Об этом сообщили очевидцы.

«Здравствуйте, что за беспредел? Возле полиции! У нас вообще ничего не контролируется», — передает слова местной жительницы сообщество «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге жители района Компрессорный испугались мужчину с ружьем. Об этом сообщили очевидцы. «Здравствуйте, что за беспредел? Возле полиции! У нас вообще ничего не контролируется», — передает слова местной жительницы сообщество «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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