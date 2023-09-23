В Компрессорном районе заметили мужчину с ружьем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге жители района Компрессорный испугались мужчину с ружьем. Об этом сообщили очевидцы.

«Здравствуйте, что за беспредел? Возле полиции! У нас вообще ничего не контролируется», — передает слова местной жительницы сообщество «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.