В Компрессорном районе заметили мужчину с ружьем
В Екатеринбурге жители района Компрессорный испугались мужчину с ружьем. Об этом сообщили очевидцы.
«Здравствуйте, что за беспредел? Возле полиции! У нас вообще ничего не контролируется», — передает слова местной жительницы сообщество «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в социальной сети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!