23 сентября 2023

В Свердловской области 52-летняя женщина ушла в лес и не вернулась. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник. Верхняя Сысерть, лес, сысертская сотня
Женщину не могут найти порядка суток Фото:

В Нижнетуринском городском округе (Свердловская область) идут поиски 52-летней Олеси Ершовой (Драчева). Еще 23 сентября женщина ушла в лес и не вернулась. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Олеся Ершова (Драчева) 23 сентября 2023 года ушла в лес и не вернулась. Приметы: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Была одета в черную куртку и штаны, фиолетовые резиновые сапоги, зеленый платок», — сказано в сообщении.

Сообщить любую информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Дарья (Коза): 8 (982) 642-78-30.

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В Нижнетуринском городском округе (Свердловская область) идут поиски 52-летней Олеси Ершовой (Драчева). Еще 23 сентября женщина ушла в лес и не вернулась. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Олеся Ершова (Драчева) 23 сентября 2023 года ушла в лес и не вернулась. Приметы: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Была одета в черную куртку и штаны, фиолетовые резиновые сапоги, зеленый платок», — сказано в сообщении. Сообщить любую информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Дарья (Коза): 8 (982) 642-78-30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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