Женщину не могут найти порядка суток Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижнетуринском городском округе (Свердловская область) идут поиски 52-летней Олеси Ершовой (Драчева). Еще 23 сентября женщина ушла в лес и не вернулась. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Олеся Ершова (Драчева) 23 сентября 2023 года ушла в лес и не вернулась. Приметы: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Была одета в черную куртку и штаны, фиолетовые резиновые сапоги, зеленый платок», — сказано в сообщении.

Сообщить любую информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Дарья (Коза): 8 (982) 642-78-30.