В Шадринске автомобиль сбил женщину

Пострадавшую отправили в больницу после ДТП
В Шадринске (Курганская область) водитель сбил женщину. ДТП произошло вечером 23 сентября, пояснили URA.RU в региональной ГИБДД.
«Водитель Lada Priora допустил наезд на пешехода. Женщина 1986 года рождения переходила дорогу в неустановленном месте», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшей было назначено амбулаторное лечение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
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