23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Шадринске автомобиль сбил женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
Пострадавшую отправили в больницу после ДТП Фото:

В Шадринске (Курганская область) водитель сбил женщину. ДТП произошло вечером 23 сентября, пояснили URA.RU в региональной ГИБДД.

«Водитель Lada Priora допустил наезд на пешехода. Женщина 1986 года рождения переходила дорогу в неустановленном месте», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшей было назначено амбулаторное лечение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

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В Шадринске (Курганская область) водитель сбил женщину. ДТП произошло вечером 23 сентября, пояснили URA.RU в региональной ГИБДД. «Водитель Lada Priora допустил наезд на пешехода. Женщина 1986 года рождения переходила дорогу в неустановленном месте», — рассказали в ведомстве. Пострадавшей было назначено амбулаторное лечение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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