23 сентября 2023

В Свердловской области рядом с заправкой произошел пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение огня, частный сектор, пожарный в каске
В тушении пожара задействованы 11 человек Фото:

Недалеко от Невьянска (Свердловская область) местные жители заметили пожар около заправки. Общая площадь возгорания составила два гектара. Об этом рассказали очевидцы.

«Рядом с заправкой „Газпром“ полыхает трава на площади два гектара. Огонь разбушевался недалеко от Невьянска», — пишет telegram-канал «Е1.RU | Новости Екатеринбурга». В ликвидации огня принимают участие 11 человек и четыре единицы спецтехники.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации оперативный ответ получить не удалось.

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Недалеко от Невьянска (Свердловская область) местные жители заметили пожар около заправки. Общая площадь возгорания составила два гектара. Об этом рассказали очевидцы. «Рядом с заправкой „Газпром“ полыхает трава на площади два гектара. Огонь разбушевался недалеко от Невьянска», — пишет telegram-канал «Е1.RU | Новости Екатеринбурга». В ликвидации огня принимают участие 11 человек и четыре единицы спецтехники. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации оперативный ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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