В тушении пожара задействованы 11 человек
Недалеко от Невьянска (Свердловская область) местные жители заметили пожар около заправки. Общая площадь возгорания составила два гектара. Об этом рассказали очевидцы.
«Рядом с заправкой „Газпром“ полыхает трава на площади два гектара. Огонь разбушевался недалеко от Невьянска», — пишет telegram-канал «Е1.RU | Новости Екатеринбурга». В ликвидации огня принимают участие 11 человек и четыре единицы спецтехники.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации оперативный ответ получить не удалось.
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