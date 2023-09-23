В тушении пожара задействованы 11 человек Фото: Илья Московец © URA.RU

Недалеко от Невьянска (Свердловская область) местные жители заметили пожар около заправки. Общая площадь возгорания составила два гектара. Об этом рассказали очевидцы.

«Рядом с заправкой „Газпром“ полыхает трава на площади два гектара. Огонь разбушевался недалеко от Невьянска», — пишет telegram-канал «Е1.RU | Новости Екатеринбурга». В ликвидации огня принимают участие 11 человек и четыре единицы спецтехники.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации оперативный ответ получить не удалось.