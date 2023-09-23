Пермяков предупредили о штормовом ветре

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение
В Пермском каре днем 25 сентября ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 18 м/с, предупредили в пресс-службе МЧС России по региону.
«Днем 25 сентября в отдельных районах Прикамья прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — указано на сайте ведомства.
Ранее пермяков предупреждали о резком ухудшении погоды. В ночь на 23 сентября регион накрыло туманом.
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