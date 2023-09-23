23 сентября 2023
22 сентября 2023

Пермяков предупредили о штормовом ветре

МЧС: 25 сентября в Пермском крае ожидаются сильные порывы ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение Фото:

В Пермском каре днем 25 сентября ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 18 м/с, предупредили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Днем 25 сентября в отдельных районах Прикамья прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — указано на сайте ведомства.

Ранее пермяков предупреждали о резком ухудшении погоды. В ночь на 23 сентября регион накрыло туманом.

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В Пермском каре днем 25 сентября ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 18 м/с, предупредили в пресс-службе МЧС России по региону. «Днем 25 сентября в отдельных районах Прикамья прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — указано на сайте ведомства. Ранее пермяков предупреждали о резком ухудшении погоды. В ночь на 23 сентября регион накрыло туманом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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