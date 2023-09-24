Автоэксперты предостерегли от покупки подержанных электрокаров

25 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

После истечения срока службы батареи лучше приобретать новое авто, советует автоэксперт Фото: Денис Моргунов © URA.RU На покупке подержанных электромобилей сэкономить не получится: замена батареи обойдется вполовину стоимости авто. Об этом рассказал URA.RU технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов. «Покупка подержанного электрокара — это всегда „кот в мешке“. Очень часто возникают проблемы с аккумуляторными батареями у б/у машин. Услуга замены батарей на СТО стоит довольно дорого. Поскольку индустрия еще формируется, каждая станция может по-разному взять за работу, плюс внушительная стоимость самой батареи. В итоге замена этого элемента выйдет минимум в половину стоимости всего автомобиля», — сказал Алексей Рузанов. Лучше приобрести новый автомобиль, когда батарея выйдет из строя, сообщил руководитель отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. «Ресурс аккумуляторных батарей для электромобилей в среднем составляет восемь-десять лет эксплуатации. За это время изнашиваются и другие детали, кроме того, модель становится в целом не актуальной на фоне новых высокотехнологичных новинок. Поэтому по истечению срока службы батареи, конечно, лучше по возможности приобрести новый автомобиль», — сказал Александр Корнев. Сэкономить на приобретении подержанного электрокара не получится, считает вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. «Стоимость батарей действительно высока и может составлять две третьих от цены авто. Стоимость Volkswagen ID.4 стоимость начинается от 3 500 000 рублей, батареи — от 2 170 000 рублей. Б/у батареи Tesla начинаются от 1 600 000 рублей. Новые возможно купить под заказ через неофициальных дилеров. Для некоторых моделей есть предложения батарей, изготовленных в России, путем замены родных элементов на элементы производства CATL, BYD, SVOLT. Стоимость начинается от 600 000 рублей», — отметил Сергей Демидов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На покупке подержанных электромобилей сэкономить не получится: замена батареи обойдется вполовину стоимости авто. Об этом рассказал URA.RU технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов. «Покупка подержанного электрокара — это всегда „кот в мешке“. Очень часто возникают проблемы с аккумуляторными батареями у б/у машин. Услуга замены батарей на СТО стоит довольно дорого. Поскольку индустрия еще формируется, каждая станция может по-разному взять за работу, плюс внушительная стоимость самой батареи. В итоге замена этого элемента выйдет минимум в половину стоимости всего автомобиля», — сказал Алексей Рузанов. Лучше приобрести новый автомобиль, когда батарея выйдет из строя, сообщил руководитель отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. «Ресурс аккумуляторных батарей для электромобилей в среднем составляет восемь-десять лет эксплуатации. За это время изнашиваются и другие детали, кроме того, модель становится в целом не актуальной на фоне новых высокотехнологичных новинок. Поэтому по истечению срока службы батареи, конечно, лучше по возможности приобрести новый автомобиль», — сказал Александр Корнев. Сэкономить на приобретении подержанного электрокара не получится, считает вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. «Стоимость батарей действительно высока и может составлять две третьих от цены авто. Стоимость Volkswagen ID.4 стоимость начинается от 3 500 000 рублей, батареи — от 2 170 000 рублей. Б/у батареи Tesla начинаются от 1 600 000 рублей. Новые возможно купить под заказ через неофициальных дилеров. Для некоторых моделей есть предложения батарей, изготовленных в России, путем замены родных элементов на элементы производства CATL, BYD, SVOLT. Стоимость начинается от 600 000 рублей», — отметил Сергей Демидов.