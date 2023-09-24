На свердловской трассе микроавтобус с 10 школьниками попал в ДТП с иномаркой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Регулировщик дорожного движения. Курган, регулировщик дорожного движения, дпс, регулировщик движения
Одной из малолетних пассажирок микроавтобуса медики оказывают помощь Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург микроавтобус Mercedes, в салоне которого находились 10 школьников, попал в ДТП с водителем Opel. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, на 291 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ водитель автомобиля Opel при совершении маневра разворота, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Mercedes, в салоне которого находились 15 человек, 10 из которых дети. Это привело к столкновению автомобилей», — сказано в сообщении.

На данный момент медики оказывают помощь пострадавшей девочке из микроавтобуса. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и последствия аварии.

Фото:

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Пермь — Екатеринбург микроавтобус Mercedes, в салоне которого находились 10 школьников, попал в ДТП с водителем Opel. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, на 291 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ водитель автомобиля Opel при совершении маневра разворота, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Mercedes, в салоне которого находились 15 человек, 10 из которых дети. Это привело к столкновению автомобилей», — сказано в сообщении. На данный момент медики оказывают помощь пострадавшей девочке из микроавтобуса. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и последствия аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...