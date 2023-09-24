На свердловской трассе микроавтобус с 10 школьниками попал в ДТП с иномаркой. Фото

24 сентября 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Одной из малолетних пассажирок микроавтобуса медики оказывают помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург микроавтобус Mercedes, в салоне которого находились 10 школьников, попал в ДТП с водителем Opel. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, на 291 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ водитель автомобиля Opel при совершении маневра разворота, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Mercedes, в салоне которого находились 15 человек, 10 из которых дети. Это привело к столкновению автомобилей», — сказано в сообщении. На данный момент медики оказывают помощь пострадавшей девочке из микроавтобуса. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и последствия аварии. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

На трассе Пермь — Екатеринбург микроавтобус Mercedes, в салоне которого находились 10 школьников, попал в ДТП с водителем Opel. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, на 291 км автодороги „Пермь-Екатеринбург“ водитель автомобиля Opel при совершении маневра разворота, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Mercedes, в салоне которого находились 15 человек, 10 из которых дети. Это привело к столкновению автомобилей», — сказано в сообщении. На данный момент медики оказывают помощь пострадавшей девочке из микроавтобуса. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и последствия аварии.