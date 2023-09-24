Экономист Васильева рассказала, как получить налоговый вычет на пенсии

Экономист Васильева: пенсионеры могут получить имущественный вычет за 4 года

25 сентября 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Пенсионер с помощью вычета может вернуть до 260 тысяч рублей, сказала Оксана Васильева Фото: Илья Московец © URA.RU Пенсионеры при покупке квартиры могут получить налоговый вычет сразу за четыре года. Об этом URA.RU сообщила доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации, член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева. «Пенсионеры могут получить имущественный вычет при покупке жилья сразу за четыре года: за тот год, когда купили квартиру на пенсии, и за три года до года покупки. При этом неважно, продолжает ли пенсионер работать: можно получать только пенсию, а можно — пенсию и зарплату. Вернуть налог можно только в том случае, если пенсионер платил его в последние годы. Если из доходов была только пенсия — она НДФЛ не облагается, возвращать нечего», — сказала Оксана Васильева. По ее словам, для получения вычета понадобится подтвердить свои доходы. «Максимальный вычет — 2 000 000 рублей. Сумма НДФЛ к возврату составит до 260 000 рублей, но не больше уплаченного за четыре года налога и 13% от реальной стоимости квартиры. Для других покупателей жилья сумма вычета такая же, но получить его можно только с года покупки, не за предыдущие годы. Для возврата налога за текущий год можно получить уведомление о праве на имущественный вычет — оно придет работодателю, если у пенсионера есть трудовой договор. За прошедшие годы или при отсутствии трудового договора нужно подавать декларацию. Если подать несколько деклараций одновременно, деньги придут сразу за все годы», — отметила экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионеры при покупке квартиры могут получить налоговый вычет сразу за четыре года. Об этом URA.RU сообщила доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации, член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева. «Пенсионеры могут получить имущественный вычет при покупке жилья сразу за четыре года: за тот год, когда купили квартиру на пенсии, и за три года до года покупки. При этом неважно, продолжает ли пенсионер работать: можно получать только пенсию, а можно — пенсию и зарплату. Вернуть налог можно только в том случае, если пенсионер платил его в последние годы. Если из доходов была только пенсия — она НДФЛ не облагается, возвращать нечего», — сказала Оксана Васильева. По ее словам, для получения вычета понадобится подтвердить свои доходы. «Максимальный вычет — 2 000 000 рублей. Сумма НДФЛ к возврату составит до 260 000 рублей, но не больше уплаченного за четыре года налога и 13% от реальной стоимости квартиры. Для других покупателей жилья сумма вычета такая же, но получить его можно только с года покупки, не за предыдущие годы. Для возврата налога за текущий год можно получить уведомление о праве на имущественный вычет — оно придет работодателю, если у пенсионера есть трудовой договор. За прошедшие годы или при отсутствии трудового договора нужно подавать декларацию. Если подать несколько деклараций одновременно, деньги придут сразу за все годы», — отметила экономист.