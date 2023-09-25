В Свердловской области больше недели идут поиски больного мужчины. Фото

25 сентября 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Мужчину не могут найти с 17 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) с 17 сентября неизвестно местонахождение 29-летнего Антона Харлова. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека. С 17 сентября идут поиски Антона Харлова. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы. Во что был одет мужчина — неизвестно», — сказано в сообщении. Сообщить любую информацию можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Лариса 8 (904) 547-27-43. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Алапаевске (Свердловская область) с 17 сентября неизвестно местонахождение 29-летнего Антона Харлова. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека. С 17 сентября идут поиски Антона Харлова. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы. Во что был одет мужчина — неизвестно», — сказано в сообщении. Сообщить любую информацию можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Лариса 8 (904) 547-27-43.