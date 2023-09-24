В НАТО призвали снова бомбить Белград

24 сентября 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

В НАТО должны подготовить интервенцию против Сербии, сообщил Гюнтер Фелингер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Столицу Сербии Белград необходимо бомбить. Такое заявление сделал председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер. По его словам, НАТО должна немедленно подготовить интервенцию против Сербии. «В Баньске началась сербская война против Косова. <…> Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!» — сообщил Фелингер. Свое заявление он опубликовал в социальной сети X. Он также обвинил РФ в причастности к эскалации ситуации. НАТО с 24 марта по 10 июня 1999 года проводила операцию «Союзная лига» против Югославии. Цель альянса заключалась в том, чтобы заставить «югославского диктатора» уважать права албанского населения Косово на самоопределение. В операции приняли участие 19 стран. Из-за сильных ударов по военным и гражданским объектам Белград заявил о капитуляции, а лидера страны Слободана Милошевича арестовали.

Столицу Сербии Белград необходимо бомбить. Такое заявление сделал председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер. По его словам, НАТО должна немедленно подготовить интервенцию против Сербии. «В Баньске началась сербская война против Косова. <…> Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!» — сообщил Фелингер. Свое заявление он опубликовал в социальной сети X. Он также обвинил РФ в причастности к эскалации ситуации. НАТО с 24 марта по 10 июня 1999 года проводила операцию «Союзная лига» против Югославии. Цель альянса заключалась в том, чтобы заставить «югославского диктатора» уважать права албанского населения Косово на самоопределение. В операции приняли участие 19 стран. Из-за сильных ударов по военным и гражданским объектам Белград заявил о капитуляции, а лидера страны Слободана Милошевича арестовали.