Экстремальные игры «Северный характер. Осень» завершились красочным салютом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) 24 сентября завершились экстремальные игры «Северный характер. Осень». Городские власти в социальных сетях опубликовали видео финального салюта.

«Невероятно красочно завершился праздник спорта. За два дня мы увидели силу, выносливость, драйв и упорство участников. Публикуем видео финала самого спортивного осеннего мероприятия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «АДМИНИСТРАЦИЯ САЛЕХАРДА».

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале озвучил имена победителей. Обладателем главного приза в 90 тысяч рублей стала команда «Неудержимые» из Губкинского.

Экстремальные игры «Северный характер. Осень» стартовали 23 сентября в Салехарде. Участники должны были пройти трассу с полосой из 12 препятствий.