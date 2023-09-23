В Салехарде (ЯНАО) 24 сентября завершились экстремальные игры «Северный характер. Осень». Городские власти в социальных сетях опубликовали видео финального салюта.
«Невероятно красочно завершился праздник спорта. За два дня мы увидели силу, выносливость, драйв и упорство участников. Публикуем видео финала самого спортивного осеннего мероприятия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «АДМИНИСТРАЦИЯ САЛЕХАРДА».
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале озвучил имена победителей. Обладателем главного приза в 90 тысяч рублей стала команда «Неудержимые» из Губкинского.
Экстремальные игры «Северный характер. Осень» стартовали 23 сентября в Салехарде. Участники должны были пройти трассу с полосой из 12 препятствий.
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