23 сентября 2023
22 сентября 2023

Экстремальные игры в ЯНАО завершились пиротехническим шоу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, салют
Экстремальные игры «Северный характер. Осень» завершились красочным салютом Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 24 сентября завершились экстремальные игры «Северный характер. Осень». Городские власти в социальных сетях опубликовали видео финального салюта.

«Невероятно красочно завершился праздник спорта. За два дня мы увидели силу, выносливость, драйв и упорство участников. Публикуем видео финала самого спортивного осеннего мероприятия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «АДМИНИСТРАЦИЯ САЛЕХАРДА».

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале озвучил имена победителей. Обладателем главного приза в 90 тысяч рублей стала команда «Неудержимые» из Губкинского.

Экстремальные игры «Северный характер. Осень» стартовали 23 сентября в Салехарде. Участники должны были пройти трассу с полосой из 12 препятствий.

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В Салехарде (ЯНАО) 24 сентября завершились экстремальные игры «Северный характер. Осень». Городские власти в социальных сетях опубликовали видео финального салюта. «Невероятно красочно завершился праздник спорта. За два дня мы увидели силу, выносливость, драйв и упорство участников. Публикуем видео финала самого спортивного осеннего мероприятия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «АДМИНИСТРАЦИЯ САЛЕХАРДА». Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале озвучил имена победителей. Обладателем главного приза в 90 тысяч рублей стала команда «Неудержимые» из Губкинского. Экстремальные игры «Северный характер. Осень» стартовали 23 сентября в Салехарде. Участники должны были пройти трассу с полосой из 12 препятствий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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