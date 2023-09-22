22 сентября 2023
21 сентября 2023

В ЯНАО экстремалы борются за денежный приз в 90 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Общий призовой фонд составил 315 тысяч рублей Фото:

В Салехарде стартовали экстремальные соревнования «Северный характер. Осень». В пресс-службе окружного правительства сообщили, что победители получат денежный приз — 90 тысяч рублей.

«В Салехарде стартовали Арктические экстремальные игры „Северный характер. Осень“. Общий призовой фонд — 315 тысяч рублей. Команда-победитель получит 90 тысяч рублей, за второй результат — 75 тысяч рублей, за третий — 60 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Также предусмотрены призы для участников, показавших лучшие результаты в личном первенстве. Победитель получит вознаграждение 18 тысяч рублей, спортсмен занявший второе место — 15 тысяч рублей, а бронзовый призер — 12 тысяч рублей.

Игры продлятся два дня. Участники должны будут пройти трассу с полосой из 12 экстремальных препятствий.

В конце июня в Надыме прошли экстремальные игры «Северный характер. Лето». Тогда спортсмены столкнулись с дополнительными сложностями из-за погоды и насекомых.

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В Салехарде стартовали экстремальные соревнования «Северный характер. Осень». В пресс-службе окружного правительства сообщили, что победители получат денежный приз — 90 тысяч рублей. «В Салехарде стартовали Арктические экстремальные игры „Северный характер. Осень“. Общий призовой фонд — 315 тысяч рублей. Команда-победитель получит 90 тысяч рублей, за второй результат — 75 тысяч рублей, за третий — 60 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Также предусмотрены призы для участников, показавших лучшие результаты в личном первенстве. Победитель получит вознаграждение 18 тысяч рублей, спортсмен занявший второе место — 15 тысяч рублей, а бронзовый призер — 12 тысяч рублей. Игры продлятся два дня. Участники должны будут пройти трассу с полосой из 12 экстремальных препятствий. В конце июня в Надыме прошли экстремальные игры «Северный характер. Лето». Тогда спортсмены столкнулись с дополнительными сложностями из-за погоды и насекомых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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