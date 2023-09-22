В ЯНАО экстремалы борются за денежный приз в 90 тысяч рублей

23 сентября 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Общий призовой фонд составил 315 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде стартовали экстремальные соревнования «Северный характер. Осень». В пресс-службе окружного правительства сообщили, что победители получат денежный приз — 90 тысяч рублей. «В Салехарде стартовали Арктические экстремальные игры „Северный характер. Осень“. Общий призовой фонд — 315 тысяч рублей. Команда-победитель получит 90 тысяч рублей, за второй результат — 75 тысяч рублей, за третий — 60 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Также предусмотрены призы для участников, показавших лучшие результаты в личном первенстве. Победитель получит вознаграждение 18 тысяч рублей, спортсмен занявший второе место — 15 тысяч рублей, а бронзовый призер — 12 тысяч рублей. Игры продлятся два дня. Участники должны будут пройти трассу с полосой из 12 экстремальных препятствий. В конце июня в Надыме прошли экстремальные игры «Северный характер. Лето». Тогда спортсмены столкнулись с дополнительными сложностями из-за погоды и насекомых.

В Салехарде стартовали экстремальные соревнования «Северный характер. Осень». В пресс-службе окружного правительства сообщили, что победители получат денежный приз — 90 тысяч рублей. «В Салехарде стартовали Арктические экстремальные игры „Северный характер. Осень“. Общий призовой фонд — 315 тысяч рублей. Команда-победитель получит 90 тысяч рублей, за второй результат — 75 тысяч рублей, за третий — 60 тысяч рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Также предусмотрены призы для участников, показавших лучшие результаты в личном первенстве. Победитель получит вознаграждение 18 тысяч рублей, спортсмен занявший второе место — 15 тысяч рублей, а бронзовый призер — 12 тысяч рублей. Игры продлятся два дня. Участники должны будут пройти трассу с полосой из 12 экстремальных препятствий. В конце июня в Надыме прошли экстремальные игры «Северный характер. Лето». Тогда спортсмены столкнулись с дополнительными сложностями из-за погоды и насекомых.