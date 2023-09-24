24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Екатеринбурге обокрали актера «Уральских пельменей» Сергея Ершова

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, ершов сергей
У Сергея Ершова украли рюкзак и ноутбук Фото:

В Екатеринбурге вечером 24 сентября неизвестные украли ноутбук и портфель актера «Уральских пельменей» Сергея Ершова. Актер приехал к студии звукозаписи на улице Тургенева, 22 и оставил вещи в своем автомобиле. Об этом рассказал Сергей Ершов.

«Буквально через пять минут мне звонит компания, которая устанавливала сигнализацию. Сообщают, что зарегистрировали вскрытие машины. Я выхожу — а заднее стекло разбито, украден мой ноутбук и рюкзак», — передает слова Сергея Ершова Е1.

В рюкзаке находились паспорта актера и его жены, а на ноутбуке материалы для нового сериала. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу пояснили, что дело о краже зарегистрировано. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — добавили в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге вечером 24 сентября неизвестные украли ноутбук и портфель актера «Уральских пельменей» Сергея Ершова. Актер приехал к студии звукозаписи на улице Тургенева, 22 и оставил вещи в своем автомобиле. Об этом рассказал Сергей Ершов. «Буквально через пять минут мне звонит компания, которая устанавливала сигнализацию. Сообщают, что зарегистрировали вскрытие машины. Я выхожу — а заднее стекло разбито, украден мой ноутбук и рюкзак», — передает слова Сергея Ершова Е1. В рюкзаке находились паспорта актера и его жены, а на ноутбуке материалы для нового сериала. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу пояснили, что дело о краже зарегистрировано. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — добавили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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