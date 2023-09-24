24 сентября 2023
23 сентября 2023

«Урал» подаст жалобу на судейство после поражения от «Краснодара»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, иванов григорий
«Урал» подаст жалобу на судейство после поражения со счетом 2:0 от «Краснодара», заявил Григорий Иванов Фото:

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после поражения со счетом 2:0 от футбольного клуба «Краснодар». Об этом заявил президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

«Обязательно подадим жалобы и на [игру] рукой, и на офсайд. Дело не в том, чтобы наказали судей. Нам такие пенальти ставят, а был судья на бровке, который чистый пенальти не поставил в матче Кубка России, на следующую игру он едет резервным и меньше, чем через месяц, он опять судит», — передает слова Григория Иванова «РБ Спорт».

Матч между «Уралом» и «Краснодаром» проходил вечером 24 сентября. Екатеринбургский клуб уступил со счетом 2:0. По итогам девятого тура Российской премьер-лиги, «Урал» находится на восьмом месте, а «Краснодар» на первом месте.

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Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после поражения со счетом 2:0 от футбольного клуба «Краснодар». Об этом заявил президент ФК «Урал» Григорий Иванов. «Обязательно подадим жалобы и на [игру] рукой, и на офсайд. Дело не в том, чтобы наказали судей. Нам такие пенальти ставят, а был судья на бровке, который чистый пенальти не поставил в матче Кубка России, на следующую игру он едет резервным и меньше, чем через месяц, он опять судит», — передает слова Григория Иванова «РБ Спорт». Матч между «Уралом» и «Краснодаром» проходил вечером 24 сентября. Екатеринбургский клуб уступил со счетом 2:0. По итогам девятого тура Российской премьер-лиги, «Урал» находится на восьмом месте, а «Краснодар» на первом месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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