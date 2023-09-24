24 сентября 2023

Sota: российскую фем-активистку Емельянову нашли мертвой в Турции

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, полиция, полицийские, лента для ограждения
Полицейские подозревают в убийстве Емельяновой ее жениха Низара, сообщили в соцсети Фото:

Фем-активистку из России Александру Емельянову нашли мертвой в турецком городе Эрзурум. Об этом сообщили в Telegram.

«В Турции найдена убитой активистка и феминистка из России Анастасия Емельянова. Полицейские подозревают в убийстве Емельяновой ее жениха Низара. Он задержан», — сообщили в telegram-канале Sota.

Девушка пропала 20 сентября и с тех пор не выходила на связь. Ее подруги обращались в турецкую полицию, но там заявление о пропаже не принимали, добавили в мессенджере.

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Фем-активистку из России Александру Емельянову нашли мертвой в турецком городе Эрзурум. Об этом сообщили в Telegram. «В Турции найдена убитой активистка и феминистка из России Анастасия Емельянова. Полицейские подозревают в убийстве Емельяновой ее жениха Низара. Он задержан», — сообщили в telegram-канале Sota. Девушка пропала 20 сентября и с тех пор не выходила на связь. Ее подруги обращались в турецкую полицию, но там заявление о пропаже не принимали, добавили в мессенджере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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