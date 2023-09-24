Sota: российскую фем-активистку Емельянову нашли мертвой в Турции

Полицейские подозревают в убийстве Емельяновой ее жениха Низара, сообщили в соцсети
Фем-активистку из России Александру Емельянову нашли мертвой в турецком городе Эрзурум. Об этом сообщили в Telegram.
«В Турции найдена убитой активистка и феминистка из России Анастасия Емельянова. Полицейские подозревают в убийстве Емельяновой ее жениха Низара. Он задержан», — сообщили в telegram-канале Sota.
Девушка пропала 20 сентября и с тех пор не выходила на связь. Ее подруги обращались в турецкую полицию, но там заявление о пропаже не принимали, добавили в мессенджере.
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