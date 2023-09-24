Sota: российскую фем-активистку Емельянову нашли мертвой в Турции 25 сентября 2023 в 05:18 Размер текста - 17 + Полицейские подозревают в убийстве Емельяновой ее жениха Низара, сообщили в соцсети Фото: Георгий Бергал © URA.RU Фем-активистку из России Александру Емельянову нашли мертвой в турецком городе Эрзурум. Об этом сообщили в Telegram. «В Турции найдена убитой активистка и феминистка из России Анастасия Емельянова. Полицейские подозревают в убийстве Емельяновой ее жениха Низара. Он задержан», — сообщили в telegram-канале Sota. Девушка пропала 20 сентября и с тех пор не выходила на связь. Ее подруги обращались в турецкую полицию, но там заявление о пропаже не принимали, добавили в мессенджере. Фем-активистку из России Александру Емельянову нашли мертвой в турецком городе Эрзурум. Об этом сообщили в Telegram. «В Турции найдена убитой активистка и феминистка из России Анастасия Емельянова. Полицейские подозревают в убийстве Емельяновой ее жениха Низара. Он задержан», — сообщили в telegram-канале Sota. Девушка пропала 20 сентября и с тех пор не выходила на связь. Ее подруги обращались в турецкую полицию, но там заявление о пропаже не принимали, добавили в мессенджере. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям