Politico: самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции

25 сентября 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

На фоне спора с Киевом о поставках зерна Польша объявила о прекращении передачи вооружений Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других проблем внутри стран. Об этом пишет американское издание Politico. «Правительства Польши, Эстонии, Словакии и других стран Центральной и Восточной Европы были одними из самых верных союзников Киева. Но поскольку лидеры некоторых из этих союзников cталкиваются с борьбой за переизбрание или другими внутренними проблемами, эта поддержка начинает колебаться», — отмечается в статье, опубликованной в Politico . Самый яркий пример — Польша. Премьер-министр Матеуш Моравецкий на фоне усиления спора с Украиной о поставках зерна объявил о прекращении передачи Киеву вооружений. Западный дипломат, пожелавший не называть свое имя, заявил Politico, что зерновой спор между Варшавой и Киевом вызывает серьезные опасения по поводу возможности вступления Украины в Евросоюз. «Польша травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении (поддержки — прим. URA.RU) Украины. И вот теперь она показала свое истинное лицо», — отмечает он. Ранее конфликт между Польшей и Украиной по поводу поставок зерна и оружия разгневал европейских чиновников, так как он отвечает интересам России. Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад — это, безусловно, хорошо для Кремля, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других проблем внутри стран. Об этом пишет американское издание Politico. «Правительства Польши, Эстонии, Словакии и других стран Центральной и Восточной Европы были одними из самых верных союзников Киева. Но поскольку лидеры некоторых из этих союзников cталкиваются с борьбой за переизбрание или другими внутренними проблемами, эта поддержка начинает колебаться», — отмечается в статье, опубликованной в Politico. Самый яркий пример — Польша. Премьер-министр Матеуш Моравецкий на фоне усиления спора с Украиной о поставках зерна объявил о прекращении передачи Киеву вооружений. Западный дипломат, пожелавший не называть свое имя, заявил Politico, что зерновой спор между Варшавой и Киевом вызывает серьезные опасения по поводу возможности вступления Украины в Евросоюз. «Польша травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении (поддержки — прим. URA.RU) Украины. И вот теперь она показала свое истинное лицо», — отмечает он. Ранее конфликт между Польшей и Украиной по поводу поставок зерна и оружия разгневал европейских чиновников, так как он отвечает интересам России. Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад — это, безусловно, хорошо для Кремля, пишет RT.