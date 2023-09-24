24 сентября 2023

Politico: самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, флаг, всу, украинские военные, stock
На фоне спора с Киевом о поставках зерна Польша объявила о прекращении передачи вооружений Фото:
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Самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других проблем внутри стран. Об этом пишет американское издание Politico.

«Правительства Польши, Эстонии, Словакии и других стран Центральной и Восточной Европы были одними из самых верных союзников Киева. Но поскольку лидеры некоторых из этих союзников cталкиваются с борьбой за переизбрание или другими внутренними проблемами, эта поддержка начинает колебаться», — отмечается в статье, опубликованной в Politico.

Самый яркий пример — Польша. Премьер-министр Матеуш Моравецкий на фоне усиления спора с Украиной о поставках зерна объявил о прекращении передачи Киеву вооружений.

Западный дипломат, пожелавший не называть свое имя, заявил Politico, что зерновой спор между Варшавой и Киевом вызывает серьезные опасения по поводу возможности вступления Украины в Евросоюз. «Польша травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении (поддержки — прим. URA.RU) Украины. И вот теперь она показала свое истинное лицо», — отмечает он.

Ранее конфликт между Польшей и Украиной по поводу поставок зерна и оружия разгневал европейских чиновников, так как он отвечает интересам России. Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад — это, безусловно, хорошо для Кремля, пишет RT.

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Самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других проблем внутри стран. Об этом пишет американское издание Politico. «Правительства Польши, Эстонии, Словакии и других стран Центральной и Восточной Европы были одними из самых верных союзников Киева. Но поскольку лидеры некоторых из этих союзников cталкиваются с борьбой за переизбрание или другими внутренними проблемами, эта поддержка начинает колебаться», — отмечается в статье, опубликованной в Politico. Самый яркий пример — Польша. Премьер-министр Матеуш Моравецкий на фоне усиления спора с Украиной о поставках зерна объявил о прекращении передачи Киеву вооружений. Западный дипломат, пожелавший не называть свое имя, заявил Politico, что зерновой спор между Варшавой и Киевом вызывает серьезные опасения по поводу возможности вступления Украины в Евросоюз. «Польша травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении (поддержки — прим. URA.RU) Украины. И вот теперь она показала свое истинное лицо», — отмечает он. Ранее конфликт между Польшей и Украиной по поводу поставок зерна и оружия разгневал европейских чиновников, так как он отвечает интересам России. Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад — это, безусловно, хорошо для Кремля, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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