Самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других проблем внутри стран. Об этом пишет американское издание Politico.
«Правительства Польши, Эстонии, Словакии и других стран Центральной и Восточной Европы были одними из самых верных союзников Киева. Но поскольку лидеры некоторых из этих союзников cталкиваются с борьбой за переизбрание или другими внутренними проблемами, эта поддержка начинает колебаться», — отмечается в статье, опубликованной в
Самый яркий пример — Польша. Премьер-министр Матеуш Моравецкий на фоне усиления спора с Украиной о поставках зерна объявил о прекращении передачи Киеву вооружений.
Западный дипломат, пожелавший не называть свое имя, заявил Politico, что зерновой спор между Варшавой и Киевом вызывает серьезные опасения по поводу возможности вступления Украины в Евросоюз. «Польша травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении (поддержки — прим. URA.RU) Украины. И вот теперь она показала свое истинное лицо», — отмечает он.
Ранее конфликт между Польшей и Украиной по поводу поставок зерна и оружия разгневал европейских чиновников, так как он отвечает интересам России. Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад — это, безусловно, хорошо для Кремля, пишет RT.
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