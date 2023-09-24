Рекордно низкий процент свердловчан стал бояться увольнений

25 сентября 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Боятся увольнений только 15% свердловчан, сообщает hh.ru Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лишь 15% жителей Свердловской области боятся увольнений с текущего места работы. Это рекордно низкий показатель, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. «В третьем квартале 2023 года лишь 15% свердловчан считают, что на текущем месте работы для них существует угроза увольнения работодателем без учета их собственных намерений. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. Еще во втором квартале 2023 года быть уволенными боялись 18% трудоустроенных жителей Свердловской области», — говорится в сообщении. На своем рабочем месте уверенно себя чувствуют 78% жителей Свердловской области. По всей России угрозу увольнения испытывают 18% сотрудников. Чаще всего боятся быть уволенными представители высшего менеджмента, юристы и сотрудники отдела маркетинга. Ранее URA.RU сообщало, что порядка 47% жителей Свердловской области как минимум один раз меняли место труда из-за постоянного стресса на рабочем месте. Чаще всего свердловчане справляются со стрессом при помощи сна, благодаря разговорам с близкими и занятиям спортом.

Лишь 15% жителей Свердловской области боятся увольнений с текущего места работы. Это рекордно низкий показатель, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. «В третьем квартале 2023 года лишь 15% свердловчан считают, что на текущем месте работы для них существует угроза увольнения работодателем без учета их собственных намерений. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. Еще во втором квартале 2023 года быть уволенными боялись 18% трудоустроенных жителей Свердловской области», — говорится в сообщении. На своем рабочем месте уверенно себя чувствуют 78% жителей Свердловской области. По всей России угрозу увольнения испытывают 18% сотрудников. Чаще всего боятся быть уволенными представители высшего менеджмента, юристы и сотрудники отдела маркетинга. Ранее URA.RU сообщало, что порядка 47% жителей Свердловской области как минимум один раз меняли место труда из-за постоянного стресса на рабочем месте. Чаще всего свердловчане справляются со стрессом при помощи сна, благодаря разговорам с близкими и занятиям спортом.