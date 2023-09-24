Пермякам раскрыли, когда остановится рост цен на вторичное жилье

Риелтор Леонов: рост цен на вторичку в Перми прекратится к концу осени

Больше всего подешевеют квартиры в домах, которым больше 20 лет, считает Александр Леонов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Рост цен на вторичное жилье в Перми прекратится к концу осени 2023 года. Об этом заявил руководитель агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов.

«Предполагаю, что процесс охлаждения рынка начнется в конце октября — ноябре, когда закончится срок одобрения банками займов по прежним — более низким — ставкам», — заявил Александр Леонов. Его слова приводит «АИФ-Прикамье».

По словам риелтора, цены на вторичку снизятся если ключевая ставка будет продолжать держаться на высоком уровне более полугода. Больше всего подешевеют квартиры в домах, которым больше 20 лет, считает Александр Леонов.

Ранее число ипотечных кредитов в России выросло на 30%. Это произошло после повышения Центробанком ключевой ставки до 13% в сентябре.