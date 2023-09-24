Пермякам раскрыли, когда остановится рост цен на вторичное жилье

Рост цен на вторичное жилье в Перми прекратится к концу осени 2023 года. Об этом заявил руководитель агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов.
«Предполагаю, что процесс охлаждения рынка начнется в конце октября — ноябре, когда закончится срок одобрения банками займов по прежним — более низким — ставкам», — заявил Александр Леонов. Его слова приводит «АИФ-Прикамье».
По словам риелтора, цены на вторичку снизятся если ключевая ставка будет продолжать держаться на высоком уровне более полугода. Больше всего подешевеют квартиры в домах, которым больше 20 лет, считает Александр Леонов.
Ранее число ипотечных кредитов в России выросло на 30%. Это произошло после повышения Центробанком ключевой ставки до 13% в сентябре.
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