Российская ПВО отразила восемь атак ВСУ

Все украинские беспилотники сбила российская ПВО
Российская ПВО отразила атаки ВСУ беспилотниками по Крыму, Курской и Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ночью средства ПВО уничтожили 4 украинских беспилотника над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией республики Крым», — сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны РФ также добавили, что российская ПВО отразила еще четыре атаки ВСУ в Курской и Брянской областях — по две в каждом регионе.
О последствиях атаки ВСУ на Курскую область ранее сообщал губернатор Роман Старовойт. Он отмечал, что обломки летательного аппарата упали на крышу административного здания и на жилые дома.
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