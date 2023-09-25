Российская ПВО отразила восемь атак ВСУ

МО РФ сообщило об отражении атак Киева на Крым, Курскую и Брянскую области

25 сентября 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Все украинские беспилотники сбила российская ПВО Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer Российская ПВО отразила атаки ВСУ беспилотниками по Крыму, Курской и Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Ночью средства ПВО уничтожили 4 украинских беспилотника над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией республики Крым», — сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны РФ также добавили, что российская ПВО отразила еще четыре атаки ВСУ в Курской и Брянской областях — по две в каждом регионе. О последствиях атаки ВСУ на Курскую область ранее сообщал губернатор Роман Старовойт. Он отмечал, что обломки летательного аппарата упали на крышу административного здания и на жилые дома.

Российская ПВО отразила атаки ВСУ беспилотниками по Крыму, Курской и Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Ночью средства ПВО уничтожили 4 украинских беспилотника над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией республики Крым», — сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны РФ также добавили, что российская ПВО отразила еще четыре атаки ВСУ в Курской и Брянской областях — по две в каждом регионе. О последствиях атаки ВСУ на Курскую область ранее сообщал губернатор Роман Старовойт. Он отмечал, что обломки летательного аппарата упали на крышу административного здания и на жилые дома.