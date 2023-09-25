Российская ПВО отразила восемь атак ВСУ

МО РФ сообщило об отражении атак Киева на Крым, Курскую и Брянскую области
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Все украинские беспилотники сбила российская ПВО Фото:

Российская ПВО отразила атаки ВСУ беспилотниками по Крыму, Курской и Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ночью средства ПВО уничтожили 4 украинских беспилотника над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией республики Крым», — сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны РФ также добавили, что российская ПВО отразила еще четыре атаки ВСУ в Курской и Брянской областях — по две в каждом регионе.

О последствиях атаки ВСУ на Курскую область ранее сообщал губернатор Роман Старовойт. Он отмечал, что обломки летательного аппарата упали на крышу административного здания и на жилые дома.

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Российская ПВО отразила атаки ВСУ беспилотниками по Крыму, Курской и Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Ночью средства ПВО уничтожили 4 украинских беспилотника над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией республики Крым», — сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны РФ также добавили, что российская ПВО отразила еще четыре атаки ВСУ в Курской и Брянской областях — по две в каждом регионе. О последствиях атаки ВСУ на Курскую область ранее сообщал губернатор Роман Старовойт. Он отмечал, что обломки летательного аппарата упали на крышу административного здания и на жилые дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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